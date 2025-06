¿Das más de lo que recibes? Consejos para dejar de ser una “migajera” de amor

Este tipo de vínculos puede minar la autoestima, generar ansiedad y prolongar relaciones desequilibradas que no llevan a ningún crecimiento emocional. Si te has sentido identificada con esta dinámica, aquí te damos consejos clave para salir de ese ciclo y construir vínculos sanos.

1. Reconoce tus propios patrones

El primer paso para dejar de ser una “migajera” es identificar cómo te relacionas. ¿Sueles justificar actitudes frías o distantes? ¿Te conformas con mensajes ocasionales o citas de último minuto? Observar con honestidad cómo actúas y lo que permites es fundamental para hacer cambios.

2. Aprende a poner límites claros

Los límites son necesarios para cuidar tu bienestar emocional. No se trata de imponer condiciones, sino de establecer qué estás dispuesta a aceptar y qué no. Un límite sano puede ser decir “no” a relaciones donde solo te buscan cuando les conviene o te hacen sentir insuficiente.

3. No idealices a la otra persona

Muchas veces, el apego a las migajas viene de idealizar a quien no está emocionalmente disponible. Es importante ver la realidad y aceptar que si alguien no muestra interés constante o no te incluye en su vida, probablemente no está listo para una relación sana.

4. Trabaja en tu autoestima

Amarte a ti misma implica reconocer tu valor y saber que mereces una relación en la que te sientas amada, vista y respetada. Rodéate de personas que te valoren y busca actividades que te fortalezcan emocionalmente. Considera también acudir a terapia para profundizar en estos temas.

5. No temas soltar lo que no te nutre

Soltar no es perder, es abrir espacio para algo mejor. A veces, el miedo a estar sola puede hacer que te aferres a alguien que solo te da lo mínimo. Aprende a ver el tiempo contigo misma como una oportunidad de crecimiento y no como un castigo.

Ser una “migajera” de amor no es una condena permanente. Con conciencia, amor propio y límites sanos, puedes construir relaciones más equilibradas, donde el amor no se mendigue, sino se comparta con reciprocidad.