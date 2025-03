¿Cómo puedo evitar el ‘burnout’ en el trabajo?

Por: Katie Mogg

P: Dentro de unas semanas empezaré un nuevo trabajo. ¿Qué puedo hacer para evitar el agotamiento?

Dar el siguiente paso en tu carrera puede ser emocionante, pero también puede conllevar sentimientos de estrés y ansiedad que, con el tiempo, pueden conducir al agotamiento laboral, también conocido como burnout.

Aunque no se considera una afección médica, el burnout está reconocido como un fenómeno laboral, según la Organización Mundial de la Salud. Quienes lo padecen pueden sentirse agotados física y emocionalmente, o estar exhaustos incluso antes de empezar la jornada laboral, dijeron los expertos. También pueden sentir cinismo respecto al trabajo y pensar que rinden por debajo de sus posibilidades. A veces, el agotamiento puede imitar la depresión y dificultar el disfrute de la vida cotidiana.

Puede sentirse como “llevar una carga pesada, como un saco de papas, todo el tiempo”, dijo Luana Marques, profesora asociada de psicología de la Facultad de Medicina de Harvard, quien dirige una clínica que ayuda a los ejecutivos a gestionar el agotamiento.

En una encuesta realizada en 2024 a más de 2000 trabajadores a tiempo completo en Estados Unidos, los investigadores descubrieron que más de la mitad declararon sentirse agotados en el último año. Y aunque evitar el agotamiento no debería ser solo responsabilidad tuya, hay algunas medidas que puedes tomar para minimizarlo.

¿Qué causa el ‘burnout’?

Las circunstancias concretas que causan el agotamiento pueden variar según la persona, dijo Michael P. Leiter, profesor emérito de psicología de la Universidad Acadia de Canadá y coautor del libro The Burnout Challenge. Pero suele producirse cuando tus expectativas sobre un trabajo no coinciden del todo con la realidad del mismo, dijo.

Aunque hay muchos aspectos del trabajo que pueden contribuir al agotamiento, el más obvio es la carga de trabajo. Si regularmente te piden que hagas más de lo que puedes manejar, es probable que llegues a agotarte, dijeron los expertos.

Puedes sentir “como si siempre existiera ese desfase entre lo mucho que tienes que hacer y el tiempo de que dispones para hacerlo”, dijo Cynthia M. Stonnington, directora médica adjunta de la Oficina de Alegría y Bienestar de la Mayo Clinic de Arizona.

Puedes sentirte agotado si no sientes que tienes control de tu jornada, o si tus tareas no te satisfacen, dijo Marques. Si crees que el trabajo que haces no es ético, o si te sientes desconectado de tus compañeros de trabajo o piensas que tu jefe o tus colegas te tratan injustamente, eso también puede conducir al burnout , añadió.

¿Cómo puedo evitarlo?

Muchos aspectos de tu trabajo no están bajo tu control, dijo Leiter. Por eso es importante reconocer que no depende solo de ti crear un entorno laboral que mitigue el agotamiento, añadió.

Sin embargo, si quieres ser proactivo al empezar un trabajo, aprovecha ser nuevo y haz muchas preguntas, dijo Mindy Shoss, profesora de psicología de la Universidad de Florida Central.

Considera la posibilidad de decirle a tu jefe qué es lo que más te entusiasma de tu nuevo puesto, y pregúntale cómo puedes integrar regularmente esas tareas en tu jornada laboral, dijo Leiter. Esta estrategia se denomina “diseño del trabajo”, o job crafting, y algunos estudios reducidos sugieren que puede crear una sensación de empoderamiento y hacer que tu trabajo resulte más significativo.

También podrías empezar a hablar regularmente de tus prioridades diarias o semanales con tu jefe, dijo Stonnington. Y pregunta cómo recibirás retroalimentación sobre tu trabajo, añadió. Iniciar estas discusiones te ayudará a prevenir el agotamiento al garantizar que comprendes tu rendimiento y lo que puedes hacer para mejorar, dijo.

Aunque puede que no tengas elección sobre todas las tareas que tienes que hacer en el trabajo, podrías reducir el riesgo de padecer agotamiento controlando cuándo las haces, dijo Shoss. Puede que este grado de control no exista en todos los trabajos, pero Shoss prefiere escribir e investigar por la mañana, cuando se siente más alerta y productiva, dijo. Deja las reuniones con los compañeros para la tarde.

Avisar cuando te sientas abrumado por la carga de trabajo es otra forma de prevenir el agotamiento, dijo Ron Z. Goetzel, director del Instituto de Estudios sobre Salud y Productividad de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins. Esto dará a tu jefe la oportunidad de evaluar si ciertas labores pueden eliminarse de tu lista de tareas pendientes.

Desarrollar una relación genuina con los compañeros de trabajo también puede ayudar a evitar el agotamiento al crear oportunidades de camaradería y asesoramiento, dijo Marques. No tienen por qué ser tus mejores amigos, añadió Stonnington: incluso las conexiones “relajadas o superficiales” pueden ayudarte a “sentirte realmente comprometido y animado por parte del trabajo que haces”, dijo.

No olvides que tus relaciones y aficiones fuera del trabajo también son importantes, añadió Marques. Tener otros intereses y fuentes de apoyo te ayudará a recuperarte cuando el trabajo te desanime, dijo. Así que intenta dedicar tiempo a otras actividades que te aporten alegría, ya sea un proyecto que te apasione, pasar tiempo con amigos y familiares o dedicarte a un nuevo pasatiempo.

O permítete no hacer nada en absoluto, dijo Goetzel. “Está bien solo tumbarse y mirar al techo”, dijo. “La gente debería hacerlo más”.