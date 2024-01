¿Cómo puedo evitar que mis suegros hagan visitas improvisadas?

Mi marido y yo nos mudamos a Nueva York hace 10 años. Sus padres vivían a 100 millas de distancia. Me pareció una buena decisión: estar más cerca de la familia, pero no demasiado. Luego mis suegros compraron una segunda casa a tres minutos de la nuestra. ¡Es incómodo! Tendrán citas programadas con meses de anticipación, pero esperen para pedir permiso para ver a nuestros niños hasta el día de la visita propuesta.

NUERA

Comencemos con el canal de comunicación más importante aquí: el que existe entre usted y su esposo. Probablemente esté más cerca de sus padres que tú. Entonces, para evitar convertirse en la nuera malvada del casting central, pídale que desempeñe un papel activo en el establecimiento de reglas básicas para ellos.

Ustedes dos podrían decirles, durante una velada de adultos juntos, que las pesadas exigencias del trabajo, la crianza de los hijos y el manejo de una casa no se prestan a visitas improvisadas. Necesita un aviso de unos días. Uno de ustedes podría agregar que sería de gran ayuda si a veces llevaran a los niños a salir cuando los visitaran (a un museo, por ejemplo, o a tomar un helado) para que pudieran ponerse al día con otros trabajos.

Ahora bien, es posible que su marido no esté dispuesto, inicialmente, a establecer este nuevo (pero totalmente razonable) límite con sus padres. A mucha gente no le gusta la fricción. En ese caso, dígale que lo hará usted mismo, pero que de esa manera puede crear más antagonismo. Aún así, esperemos que su esposo esté a la altura de las circunstancias: tener un trabajo ocupado no da derecho a encomendar a sus padres a otros.