¿Cómo saber si salgo con un narcisista? Estas cinco acciones te lo dirán

Entablar una relación de pareja al inicio puede ser sencillo, se vive en una etapa de enamoramiento en el que no podemos ver con claridad esas alertas que nos dicen que esa persona no es la indicada. Si después de un tiempo, notas actitudes de tu pareja que no te gustan y crees que es narcisista, aquí te decimos qué acciones te lo confirmarán.

Acciones de una pareja narcisista

El profesor de psicología de la Universidad de Garbarino y autor del libro Rethinking Narcissim: The Secret to Recognizing and Coping with Narcissists, Craig Malkin, escribió un artículo en el que aseguró que “algunos rasgos problemáticos son más sutiles” y para identificarlos dentro de una relación, enumero cinco acciones que las personas “altamente narcisistas” siempre hacen en sus vínculos amorosos.

1. Hacen bombardeo de amor: Esto significa que la persona narcisista suele dar mucho amor, regalos y atención durante determinado tiempo, para posteriormente influir en las acciones de su pareja a través de la manipulación psicológica. Suele darse en dos etapas: la primera es donde da todo y posteriormente cambia repentinamente de actitud para manipular y abusar de su pareja.

2. Se irritan cuando aparecen sentimiento que no saben controlar: Esta acción se puede notar más cuando la pareja le pide al narcisista tener más tiempo para sí misma, suele actuar de manera retraída, hacer comentario bruscos o desaparecer por determinado tiempo, ya que se sienten incómodos con sentimientos vulnerables, puesto que no confían en que alguien realmente se preocupe por ellos o esté de manera leal.