¿Cómo terminar (con calma) los piojos?

Sin embargo, según los expertos, no era necesario. Si bien los piojos son contagiosos, no son resistentes. No necesitas encender una hoguera de sábanas y peluches para librarte de ellos de tu casa.

Según estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, entre seis y 12 millones de niños de entre 3 y 11 años contraen piojos cada año. Mi propia familia ha luchado contra los piojos dos veces. En ambas ocasiones, me infecté después de que un niño se metiera en mi cama por la noche y compartiera mi almohada. Pasé horas arrastrando peines para piojos por el cabello de mis hijos, visité una peluquería de barrio donde se conocía al estilista (de boca en boca) por peinar los piojos fuera de horario, e incluso una vez pagué por una visita a domicilio. En total, he gastado más de 1.000 dólares en despiojar a mi familia.

Los agentes oclusivos (sustancias espesas que repelen el agua, como mayonesa o loción) pueden matar los piojos, aunque los médicos enfatizan que estos tratamientos caseros no están bien estudiados. Si sigue este camino, el Dr. Fenner Biederman recomienda 100 por ciento vaselina (vaselina), que no provocará reacciones alérgicas.

Recuerde: los piojos son repugnantes pero inofensivos. “ No transmiten enfermedades”, dijo el Dr. Johnson. “Y es un mito que estén relacionados con una mala higiene. Son solo una molestia”. Comience revisando a todos los miembros de la familia. (Las mascotas no pueden contraer piojos de los humanos). Las plagas se transmiten a través del contacto cabeza con cabeza ; es por eso que los niños pequeños que se amontonan sobre las alfombras de las aulas como cachorros son más susceptibles . Se pueden transmitir al compartir sombreros o cepillos para el cabello , pero es menos probable. “Los piojos no vuelan ni saltan: se arrastran”, dijo el Dr. Johnson.

¿Y PEINAR?

Las cremas y los champús no pueden matar los huevos, por lo que su hijo seguirá teniendo liendres entre tratamientos. Peinar es la única forma de eliminarlos. “No es necesario prevenir la propagación, ya que las liendres no se mueven”, dijo el Dr. Melnick. Pero esperar sabiendo que quedan óvulos puede ser estresante. Y algunas escuelas no permiten que los niños regresen si todavía tienen liendres, aunque el CDC,. y la Academia Estadounidense de Pediatría desaconsejan las políticas antiliendres.

Necesita un peine metálico de dientes finos diseñado para eliminar los piojos. Comienza con el cabello mojado y pasa por secciones pequeñas. Repita el proceso cada dos o tres días durante dos semanas y recuerde seguir usando la crema medicada según las indicaciones. Cualquier liendre que se pase por alto durante el peinado puede eclosionar, lo que lo devolverá al punto de partida si no se trata.

Para los padres que quieren dejarlo en manos de los profesionales, algunas ciudades tienen boutiques de eliminación de piojos, donde técnicos capacitados peinarán el cabello de su hijo. Este servicio suele costar cientos de dólares.

¿CÓMO LIMPIO A FONDO MI CASA?

Lave sábanas, toallas, gorros, ropa y chaquetas en agua caliente y séquelas a fuego alto, es decir, al sol. Los piojos adultos no pueden vivir lejos de una cabeza humana durante más de uno o dos días, por lo que no es necesario lavar camisetas que no han visto la luz en un mes. Si los peluches de tu hijo no pueden pasar por la lavadora, mételos en una bolsa de plástico durante dos semanas. Asegúrese de aspirar sofás, alfombras y reposacabezas de los asientos del automóvil.

¿HAY UNA MANERA MÁGICA DE EVITAR LOS PIOJOS?

Existen champús preventivos, pero no hay investigaciones que demuestran que funcionen y los aceites esenciales que contienen pueden causar irritación, dijo el Dr. Fenner Biederman. Trenzar o atar el cabello largo por el que podrían meterse los piojos podría ayudar y ciertamente no dolerá.

Si hay un brote de piojos en el salón de clases de su hijo, comience a verificar, pero nuevamente, no se asuste.

“La mayoría de los niños que están expuestos a los piojos no los contraerán”, dijo el Dr. Melnick. “Puede que no lo parezca, pero es la verdad”.