POLITICÓN: Carrera tapabaches desnuda la pésima calidad del pavimento en Saltillo

I. LA CARRERA TAPABACHES

En los últimos meses hemos sido testigos de lo que podríamos llamar la “carrera tapabaches”: políticos compitiendo por presumir cuántos hoyos reparan, especialmente en Saltillo donde esta competencia se ha vuelto mediática. Más allá de lo jocoso que resulta ver funcionarios con overol posando junto a mezcla asfáltica, la realidad que revela es preocupante: la pésima calidad del pavimento. El problema es generalizado y, por lo que se ve, las reparaciones tardan meses... o años. Antonio Nerio, director de Obras Públicas del ayuntamiento, tiene el reto de cambiar este enfoque y apostar por soluciones duraderas.

II. EVIDENCIA

Normalizar la celebración de que sean miles de baches evidencia una realidad preocupante: en este rubro se invierte poco. Un bache tapado es evidencia de que algo se está haciendo mal desde el inicio. El problema quedó expuesto con las lluvias de los últimos días: no hay zona de la ciudad que se libre de esto, los baches no respetan zonas ni clases sociales: desde colonias populares hasta fraccionamientos residenciales. La verdadera solución no está en celebrar que se reparen los baches sino en que no existan...

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Preocupa en Coahuila avance de la CATEM por prácticas similares al ‘cobro de piso’

III. ESTRUCTURA ELECTORAL

Mantener una estructura electoral es objetivo primordial de los partidos políticos y para lograrlo usan todos los recursos a su alcance. Quienes gobiernan no dudan en emplear programas de gobierno con ese fin. Lo hace la cuatroté con programas federales del bienestar, y en lo local los gobiernos estatales sin importar el color. Un esquema que ha llamado la atención es el usado por el PRI coahuilense: directivos de escuelas nos cuentan de los problemas a los que se enfrentan con el personal operativo de limpieza por faltas recurrentes y actitud “sobrada”, lo cual ha dado lugar a la incorporación de lideresas priistas a estas actividades, situación en la cual, nos dicen, debería intervenir Óscar Pimentel.

IV. DOBLE JUEGO

La situación genera un círculo perverso: por un lado se quejan de la ineficiencia del personal, pero por otro se amparan con liderazgos priistas que son parte de la administración pública. Como secretario de Gobierno, Pimentel atiende la política del Ejecutivo y tiene especial encargo de la SEP, más cuando hay conexión sindical. Una ejemplo de cómo los intereses electorales terminan imponiéndose a la eficiencia gubernamental...

V. IMPUGNACIONES INFUNDADAS

La diputada panista Blanca Lamas, protagonista del “movimiento Azul Rebelde”, promovió un juicio de inconformidad ante la comisión de justicia partidista por no poder registrarse como candidata a la dirigencia del Comité Directivo Estatal que preside -ahora victoriosa- Elisa Maldonado. Al perder, recurrió al tribunal local y después a la sala regional de Monterrey alegando irregularidades en el registro. La realidad, nos cuentan, es que nunca leyó la convocatoria ni conocía los requisitos o el procedimiento de firmas. Como cuando el diputado Alfredo Paredes quiso formar un nuevo grupo parlamentario -prohibido por ley. Mala costumbre esa...la de no leer.

VI. PATRONES DE CONDUCTA

Los observadores de la política panista señalan que este episodio confirma un patrón preocupante en el “movimiento rebelde”: primero actúan, después se quejan de las consecuencias. Lamas gastó tiempo y recursos en impugnaciones que cualquier abogado -incluso de una escuela sin REVOE- habría considerado inviables desde el inicio. Su desconocimiento de los procedimientos básicos partidistas evidencia por qué el “azul rebelde” terminó siendo un espectáculo muy “chafa”.

VII. PRESIÓN GANADERA

Los ganaderos estadounidenses de R-CALF USA acusaron a Brooke Rollins, Secretaria de Agricultura, de exponer al ganado norteamericano al gusano barrenador con la reapertura de frontera a las importaciones mexicanas. Bill Bullard, quien encabeza la organización, argumentó que la decisión obedece a intereses de grandes empresas agrícolas que quieren comprar ganado mexicano más barato. Los productores exigieron que Rollins justifique la reapertura haciendo pública la inspección del USDA a México en junio. “No entendemos por qué está exponiendo al hato de EU a este riesgo innecesario”, declaró.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Reabre EU frontera al ganado... pero condiciona a Coahuila por no cumplir protocolos

VIII. EL RETO MEXICANO

Las exigencias estadounidenses ponen presión adicional sobre las autoridades mexicanas, que deben estar alerta y ser exigentes con la aplicación de protocolos para evitar que las fechas contempladas de apertura se confirmen sin retrasos. La queja de R-CALF USA puede influir en la decisión fina, por lo que México no puede darse el lujo de errores en el cumplimiento de requisitos sanitarios. Para ganaderos coahuilenses esto significa que cualquier descuido puede costar meses adicionales de cierre fronterizo.

IX. ¡TIENEN RAZÓN!

Pícaros observadores de la realidad política nos llaman la atención respecto del argumento, tantas veces repetido en los últimos días, de que las reformas realizadas a la legislación electoral de Coahuila, por el Congreso que pastorea Luz Elena Morales, tienen, entre otros el propósito de reducir el gasto electoral vía la reducción de los días de campaña. Y aunque en términos del gasto público eso no es verdad, en términos reales sí lo es. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla: la mayor parte del dinero que se gasta en campañas es dinero ilegal. Así que, ente menos duren aquellas, menos dinero se requiere para financiarlas...