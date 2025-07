POLITICÓN: Trump pega y duro a la economía de la Región Sureste de Coahuila

I. DESCONEXIÓN

Samuel García, gobernador de Nuevo León, y su esposa Mariana Rodríguez volvieron a demostrar su desconexión con la realidad al exhibir en redes sociales el clóset de su hija Mariel, de apenas dos años, con más de 120 pares de zapatos y cientos de prendas. Mientras millones de mexicanos enfrentan carencias económicas y en Nuevo León se registran altos índices de desigualdad, la pareja presume esta ostentación como si fuera un logro. Una muestra más de la falta de empatía y conciencia social.

II. REDES DE DESPOJO

El delito de despojo se ha convertido en un negocio lucrativo en Coahuila. En los primeros cinco meses de 2025, se registró un incremento del 25 por ciento respecto al año anterior. Se ha documentado la existencia de redes especializadas que se aprovechan de adultos mayores y falsifican documentos en complicidad de funcionarios. Ana Claudia López Charles, quien asumió la dirección del Registro Público hace menos de un año, tiene la responsabilidad de implementar medidas para detener esta práctica delictiva.

III. DEFICIENCIAS FORMATIVAS

El hecho de que el 30 por ciento de los aspirantes al Instituto Tecnológico de Saltillo no logre acreditar matemáticas, física y química refleja las brechas en educación básica y media superior. Ania Sánchez Ruiz debe implementar cursos remediales para los mil 500 estudiantes que llegan sin competencias esenciales para ingeniería. Este fenómeno no es exclusivo del ITS, sino un reflejo de un sistema educativo que necesita atención integral. La SEP tiene la responsabilidad de garantizar una educación básica y media adecuada.

IV. SINERGIA NECESARIA

Emanuel Garza Fishburn se reunió con la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe para impulsar la formación dual universitaria y acercar la educación superior a la industria. Empresas como General Motors participaron en esta iniciativa, que aprovecha los incentivos fiscales del Plan México. Sin embargo para maximizar su impacto, es fundamental que los jóvenes lleguen con bases sólidas desde el bachillerato. La articulación entre educación y el sector productivo debe a tenerse con política pública.

V. CABRITO FEST

La Canirac Saltillo, presidida por Isidoro García Reyes, organizó el Cabrito Fest 2025, que reunió a 3 mil personas en la Universidad La Salle. El festival, que celebra una de las tradiciones culinarias más representativas del norte del país, pretende atraer tanto a locales como visitantes. La cámara ha trabajado para consolidar este evento como parte de la oferta gastronómica regional en la ciudad. El evento no solo genera derrama económica, sino que también promueve la convivencia en torno a la gastronomía coahuilense.

VI. COORDINADOS

Los alcaldes Javier Díaz González, de Saltillo, y Carlos Villarreal, de Monclova, participaron en el Cabrito Fest 2025. Díaz González destacó que eventos como este posicionan a Saltillo como una ciudad segura, mientras Villarreal promovió la gastronomía monclovense con un stand de productos regionales. La participación de ambos municipios resalta cómo la colaboración regional puede fortalecer el turismo gastronómico y generar beneficios económicos para la zona centro del estado y promover las tradiciones culinarias locales.

VII. EFECTO TRUMP

La economía de la Región Sureste ha mostrado señales de contracción en las últimas semanas, afectando al comercio, los servicios y la industria. La incertidumbre generada por Donald Trump y su política arancelaria ha detenido varios proyectos de inversión en la entidad. Los expertos señalan que los principales factores son la indefinición sobre los aranceles y la falta de claridad en el panorama económico nacional para el segundo semestre del año. Las empresas han optado por esperar definiciones antes de tomar decisiones.

VIII. AFECTACIÓN

Arturo Reveles Márquez, presidente de Canacintra Coahuila Sureste, confirmó que la desaceleración económica es evidente desde el último trimestre y comentó que algunas plantas han reducido jornadas laborales o eliminando turnos. Aunque no se han registrado despidos masivos, la menor demanda ha llevado a las empresas a reducir personal mediante rotación laboral y despidos puntuales. Esta situación afecta particularmente al sector manufacturero, que mantiene inventarios al máximo.