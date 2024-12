Conoce la nueva especie de murciélago descubierto en las montañas de Coahuila

Científicos de la Universidad Veracruzana (UV) han descubierto una nueva especie de murciélago del norte de México, a la que han nombrado Corynorhinus leonpaniaguae sp. nov., en honor a la doctora Livia León Paniagua, investigadora y curadora de la Colección Mastozoológica de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

El hallazgo fue anunciado el 21 de febrero de 2024 en un artículo publicado en la revista Plos One, titulado “Molecular and morphological data suggest a new species of big-eared bat (Vespertilionidae: Corynorhinus) endemic to northeastern Mexico”. La nueva especie habita en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, y forma parte de la familia Vespertilionidae, una de las más representativas de murciélagos en el país.

Proyecto de maestría

El descubrimiento fue el resultado de un estudio de maestría realizado por Issachar López Cuamatzi, bajo la asesoría de la doctora Cristina Mac Swiney González, del Centro de Investigaciones Tropicales de la UV. Además, el trabajo contó con la colaboración de los doctores Jorge Ortega Reyes, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y Sandra M. Ospina Garcés, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El estudio fue motivado por la duda taxonómica sobre las diferencias entre las especies de murciélagos del género Corynorhinus, en particular Corynorhinus mexicanus. A través de un análisis de muestras biológicas recolectadas en varios estados, los investigadores determinaron que algunas de estas poblaciones representaban una especie hasta ahora desconocida, lo que llevó a la descripción de Corynorhinus leonpaniaguae sp. nov..

Características y diferencias con otras especies

Aunque la nueva especie comparte algunas similitudes morfológicas con Corynorhinus townsendii, los análisis moleculares y morfológicos revelaron importantes diferencias. La principal distinción radica en el número de líneas interfemorales cerca de la cola: mientras que Corynorhinus townsendii tiene 10 o más líneas, Corynorhinus leonpaniaguae presenta 8 o menos. Además, los estudios de genética mitocondrial fueron decisivos para confirmar la existencia de esta nueva especie, que también se diferencia por un tamaño promedio más pequeño del antebrazo y características en la mandíbula que sugieren una dieta especializada, posiblemente con presas más duras que las de otras especies de su género.

Homenaje a la doctora Livia

El nombre de la nueva especie honra a la doctora Livia León Paniagua, quien ha dedicado más de cuatro décadas al estudio de los mamíferos, especialmente murciélagos y roedores, en México. Con una carrera académica destacada en la UNAM, la doctora León Paniagua ha sido una figura clave en la mastozoología en el país y una de las pocas científicas en recibir el honor de que una especie lleve su nombre.

En una entrevista, la doctora León Paniagua expresó su sorpresa y emoción al recibir esta distinción. “Nunca imaginé que un murciélago llevaría mi nombre”, afirmó, señalando que este descubrimiento simboliza el resultado de muchos años de trabajo y colaboración en la ciencia. También destacó la relevancia de seguir estudiando y protegiendo la biodiversidad mexicana, especialmente en el contexto de la creciente amenaza de extinción de diversas especies.

TE PUEDE INTERESAR: Excursionistas acaban intoxicados por guano de murciélago en Candela, Coahuila

Este descubrimiento subraya la importancia de seguir explorando la rica biodiversidad de México, un país que sigue sorprendiendo con nuevas especies.

El hallazgo de Corynorhinus leonpaniaguae resalta el papel crucial que los científicos mexicanos desempeñan en la conservación de la fauna del país, y refleja el compromiso de generaciones de investigadores con la protección de los ecosistemas y la biodiversidad de México.