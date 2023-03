Coralillo y Puerta al Cielo: Mundos y sabores alternativos en la Zona Centro de Saltillo

El desierto de Coahuila esconde su belleza a plena vista, en los elementos que se mimetizan con el entorno. Si te detienes y observas, los verás resaltar como si una luz los señalara de uno en uno. Esa sensación me provocó Coralillo.

Eduardo Torres nos recibió con una emoción contagiosa. Es una persona hospitalaria, busca compartir con todos aquello que le hace feliz. Nos llevó de la mano por su carta, nos dio a probar su carne seca, sus tortillas tatemadas y sus salsas. Explicó a detalle no solo los platillos, sino el origen de sus ingredientes: cómo las tortillas de Sabinas tienen un color y sabor distinto, por más que quieras hacerlas en Saltillo.

LA PUERTA AL CIELO: MICROUNIVERSO ESCONDIDO

Eduardo nos acompañó, caminamos las pocas cuadras que separan un sitio del otro. Varios metros antes, nos señaló la entrada: azul, la puerta que te da acceso al cielo. En su madera y su metal se anclan la historia de la ciudad. A un lado está su llave, con forma de tenedor.

Desde afuera, no podrías imaginar qué es. Transformaron un antiguo estacionamiento en un valle entre altas paredes de ladrillo, a las que se aferran la naturaleza dormida por el invierno y las expresiones artísticas. La noche es el techo, la corona de su experiencia. Sus murales reviven la tierra de los dinosaurios, viajan al futuro con los robots, plasman la cultura pop. En el centro de ese microuniverso, ese mundo paralelo al que accediste, la gente come y bebe, disfruta.

Este fue su primer proyecto y tras 13 años la gente ya lo considera un ícono de Saltillo. Evolucionó gracias a quienes lo frecuentan, a sus opiniones, a lo que les gustó o no. Sin embargo, aún hay gente que no lo ha descubierto y eso les emociona. Lo mejor de explorar, en especial el centro, es el efecto sorpresa: ¿cómo será?, ¿me gustará?, ¿a quién veré allí?

“No me ofende si alguien me dice: ‘es que no lo conozco’. ¡Mucho mejor! Date la vuelta y pruébalo. Si te gusta, aquí te esperamos”, afirmó.

Podrás disfrutar de su coctelería y su menú, el cual incluye entradas, tacos, pizzas, pastas, ensaladas, hamburguesas y sándwiches, todos con un toque diferente. Uno de sus platillos más famosos son los tacos de chilaca y de bebida, la Colorada.

En La Puerta al Cielo se respira el espíritu del centro. Es un espacio creativo y de colaboración, pues han invitado a otros restaurantes y bares, así como a artistas, ya sea muralistas o que hacen grabados.

“Me gusta ese efecto sorpresa, que invites a un amigo, a una cita, a tus papás o a tu familiar y les digas: ‘te voy a llevar a un lugar en el Centro que no conoces’”, expresó.