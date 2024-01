Cosas que nunca debes decir a tu pareja, según los terapeutas

Por: Jancee Dunn

Una amiga mía, terapeuta de parejas, vino a verme después de una semana larga. Se hundió en mi sofá, cerró los ojos y dijo: “¿Sabes qué frase me gustaría poder prohibir decir a las parejas? ‘Yo nunca dije eso’”.

Era una frase, me dijo mi amiga, que oía casi todas las semanas. Y una vez que alguien la pronunciaba, toda la sesión solía convertirse en una discusión sobre lo que la persona había dicho o dejado de decir.

Esto me hizo preguntarme por otras frases que los terapeutas desearían que las parejas dejaran de decir durante los conflictos.Estas son sus candidatas, por qué debemos evitarlas y qué decir en su lugar.

Generalizaciones

“Tú siempre...” y “Tú nunca...”. Estos términos suelen ser exageraciones y no reconocen ningún esfuerzo que tu pareja esté intentando hacer, dijo Kier Gaines, terapeuta licenciada que trabaja con individuos y parejas en Washington, D. C.

Y tu pareja puede ponerse a la defensiva, añade: “Así que ya ni siquiera estás teniendo una conversación para resolver problemas. Entras de lleno a discutir”.

En lugar de ahondar en el pasado, esfuérzate por permanecer en el presente. “Cuando te remontas al pasado, la conversación se convierte en otra cosa”, dijo Gaines. Céntrate en el problema que tienes entre manos, añadió. (Podrías decir: me estoy dando cuenta de que no ayudas a recoger lo que ensucian los niños; te diré por qué me molesta).