¿Cuál es la mejor manera de deshacerse del acné corporal?

Por: Erica Sweeney

P: He notado que me aparecen granos por todo el cuerpo y es vergonzoso. ¿Cómo me deshago de ellos?

R: Es probable que los granos, los puntos negros y blancos que te salen en la espalda, el pecho y los costados te recuerden a tu adolescencia; sin embargo, el acné corporal también es un problema común en los adultos, según Caroline Opene, dermatóloga de UCLA Health.

El acné, ya sea que aparezca en tu rostro o en otras partes del cuerpo, se produce cuando los poros se obstruyen con grasa, suciedad o células muertas. Esto fomenta el crecimiento bacteriano, la producción de sebo y la inflamación, lo que produce el acné, afirmó Elika Hoss, dermatóloga de la Clínica Mayo.