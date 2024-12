¿Debería preocuparme por el benceno en los productos de cuidado personal?

Por: Knvul Sheikh and Janna Mandell

El benceno parece haber aparecido en todas partes en los últimos años. Primero fueron los desinfectantes de manos con “niveles inaceptables” de este carcinógeno. Después se retiraron los esprays antimicóticos para los pies y aparecieron informes alarmantes sobre desodorantes, champús en seco y protectores solares contaminados.

Algunos de estos hallazgos han provocado el pánico en los titulares de las noticias y en las redes sociales. En TikTok, los influentes que hablan sobre vida saludable han advertido a la gente de que deje de usar protección solar; un médico de la plataforma incluso comparó el uso de champú en seco con benceno con fumar cigarrillos. También se han presentado varias demandas colectivas por estos hallazgos.

El benceno, que se encuentra de forma natural en el petróleo crudo, no se añade intencionadamente a estos productos. Se utiliza para fabricar sustancias químicas como tintes, detergentes, pinturas y plásticos. Puede acabar en los productos de higiene personal cuando las sustancias químicas que contienen no están suficientemente purificadas o cuando algunos ingredientes activos de los productos reaccionan entre sí o se descomponen.

Aún no hay datos que sugieran que la exposición a niveles bajos de benceno procedente de productos de cuidado personal conlleve riesgos significativos para la salud. Y algunos expertos han advertido de que muchos de los resultados más alarmantes sobre el benceno proceden de un único laboratorio de análisis que ha sido criticado por apartarse de los métodos de ensayo estándar.

Aun así, dado que se han relacionado niveles elevados de exposición al benceno con el cáncer, los expertos afirman que vale la pena examinar más detenidamente los champús secos, los protectores solares y otros productos.

¿Qué demuestran los estudios sobre el benceno?

Gran parte de los estudios realizados hasta la fecha sobre el benceno se centran en la exposición regular a altos niveles de esta sustancia química en entornos laborales.

Las pruebas de que el benceno puede causar cáncer en humanos proceden de observaciones de trabajadores de industrias farmacéuticas y petrolíferas que se remontan a la década de 1920. En 1987, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer dijo que había “evidencias suficientes” de que el benceno era cancerígeno tanto en humanos como en animales. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud, la Agencia de Protección del Ambiental de EE. UU. y el Programa Nacional de Toxicología de Estados Unidos coinciden en que el benceno puede provocar cáncer, especialmente leucemia.

También hay pruebas de que la inhalación de niveles elevados de benceno durante periodos prolongados está relacionada con otros tipos de cáncer en la sangre y de pulmón, así como con la anemia, la disminución de la capacidad para combatir infecciones y la irregularidad de la menstruación en las trabajadoras.

Los responsables de seguridad laboral de todo el mundo han recomendado en general que la exposición en el lugar de trabajo se limite a una parte de benceno por millón de partes de aire, o un p.p.m., durante una jornada laboral de ocho horas.

El resto de nosotros también estamos expuestos al benceno —a través de las emisiones de los vehículos, el humo de los cigarrillos y las cocinas de gas— pero a niveles mucho más bajos. “No podemos evitar totalmente la exposición en nuestro entorno moderno”, dijo Emily Barrett, epidemióloga de la Escuela de Salud Pública de Rutgers. Pero un estudio calculó que la exposición ambiental de una persona media sería inferior a 0,015 p.p.m. en un día, es decir, casi cien veces inferior al límite ocupacional.

¿Qué sabemos del benceno en los productos de higiene personal?

A medida que han ido apareciendo más informes sobre la presencia de benceno en productos de cuidado personal, los científicos han empezado a investigar si niveles bajos de esta sustancia química podrían tener efectos sobre la salud.

Algunos estudios de laboratorio han demostrado que al menos una cierta cantidad de benceno puede penetrar la barrera cutánea. Y a los investigadores les preocupa que los ingredientes que ayudan a las lociones y protectores solares a fundirse en la piel puedan acelerar la absorción, dijo Kurunthachalam Kannan, toxicólogo del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, cuyas investigaciones también han encontrado benceno en productos de cuidado personal.

Luoping Zhang, toxicóloga de la Universidad de California en Berkeley, dijo que, dado que el benceno se evapora con facilidad, las personas también pueden inhalar parte de la sustancia química mientras se aplican un producto tópico, lo que significa que podrían estar expuestas por ambas vías. Pero el hecho de que se evapore rápidamente sugiere que la exposición cutánea no es tan preocupante como la exposición regular al benceno en el aire, como podría ocurrir en el trabajo.

Las escasas investigaciones realizadas hasta la fecha no apuntan a ningún riesgo significativo. En un estudio, un grupo de investigadores académicos examinó los datos de más de 27.000 personas que habían utilizado cremas de prescripción que contenían peróxido de benzoilo, que actúa como antiséptico. Cuando los compararon con los datos de pacientes que no habían estado expuestos al peróxido de benzoilo, los investigadores no detectaron un mayor riesgo de cánceres asociados al benceno entre quienes utilizaban las cremas.

Aun así, algunos expertos dijeron estar preocupados por estas posibles exposiciones, dado que estos productos se aplican directamente sobre el cuerpo —generalmente a diario— y en espacios pequeños y poco ventilados, como los cuartos de baño.

La cantidad de benceno a la que están expuestos los estadounidenses puede estar aumentando: mientras que las encuestas nacionales muestran que los niveles de benceno en el aire han disminuido —gracias a límites más estrictos en la gasolina—, los marcadores de benceno en muestras de orina de estadounidenses han aumentado en las últimas décadas. Al mismo tiempo, los científicos han descubierto que hay más productos que pueden contener benceno, como pañales, toallitas desechables, tampones y compresas higiénicas.

El descubrimiento de benceno en estos productos pone de manifiesto las lagunas existentes en la supervisión reglamentaria de la seguridad de los productos de higiene personal, dijo Ami Zota, profesora asociada de ciencias de la salud ambiental de la Facultad de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia. Muchas de las pruebas de seguridad de los productos son voluntarias, dijo, “así que la industria establece sus propias normas”.

¿Por qué se presta tanta atención específicamente al benceno?

Gran parte del interés en torno a la contaminación por benceno en los productos de cuidado personal ha sido impulsado por una pequeña empresa de análisis de medicamentos con sede en New Haven, Connecticut. La empresa, Valisure, ha informado de que ha encontrado contaminación por benceno en desinfectantes de manos, esprays corporales, protectores solares, champús en seco y medicamentos para el acné que contienen peróxido de benzoilo. Los hallazgos de algunos de los informes de Valisure se han difundido ampliamente en plataformas de medios sociales como TikTok y Truth Social.

Pero algunos científicos han cuestionado la metodología de Valisure, argumentando que su protocolo de pruebas a menudo implica calentar los productos más allá de las temperaturas que se alcanzarían en la vida normal, lo que podría acelerar la descomposición de los ingredientes y sugerir un mayor riesgo de exposición al benceno del que los consumidores enfrentarían en realidad.

“Son conocidos por hacer comparaciones descabelladas en sus informes”, dijo Michelle Wong, química y profesora de ciencias en Australia, quien ha criticado el trabajo de Valisure en internet.

Las empresas suelen probar los productos a temperaturas elevadas para simular cómo se descomponen con el paso del tiempo y fijar las fechas de caducidad, dijo Kelly Dobos, consultora de química cosmética y profesora adjunta de ciencia cosmética en la Universidad de Cincinnati. Pero calentar los productos a temperaturas superiores a las recomendadas para este tipo de pruebas de estabilidad podría dar resultados erróneos, dijo David Keire, director de la oficina de investigación de calidad farmacéutica de la FDA. “Si prendes fuego a algo, se quemará”, dijo.

En una entrevista, David Light, presidente y cofundador de Valisure, defendió los métodos de la empresa, que también incluían pruebas a temperaturas más bajas, como científicamente sólidos.

Otros han puesto en tela de juicio la motivación del trabajo de Valisure, dado que puede beneficiarse económicamente de una mayor regulación y de las pruebas de productos impulsadas por sus hallazgos. Light dijo que, aunque la empresa tenía fines de lucro, su objetivo era proteger a los consumidores y mejorar la salud pública.

¿Qué hacer al respecto?

Los expertos insistieron en que no hay que alarmarse por la presencia de benceno en los productos de cuidado personal, pero varios sugirieron asegurarse de almacenar estos artículos adecuadamente para evitar que se estropeen. He aquí algunas medidas sencillas para minimizar su exposición.

Protector solar: Ninguno de los expertos entrevistados recomienda prescindir de la protección solar por miedo al benceno. Incluso en las pruebas realizadas por Valisure, la mayoría de los protectores solares no presentaban niveles detectables.

“Los beneficios de los protectores solares son bien conocidos”, dijo Zhang. “El riesgo es algo que suponemos que está ahí y estamos intentando averiguar”. Pero si quieres pecar de precavido, evita guardar la crema solar en el auto y manténgase alejado de los aerosoles. Muchos de los productos que contienen benceno son aerosoles. Es más probable que el benceno acabe en estas fórmulas porque puede contaminar los propelentes.

Champús en seco: Si te preocupa la posible exposición al benceno, prueba a usar champús en polvo en lugar de productos en aerosol, dijo Barrett.

Cremas para el acné: Si quieres seguir utilizando productos con peróxido de benzoilo, guárdalos en un lugar fresco y oscuro, como un armario o un frigorífico, dijo Dobos: eso ayudará a que sus ingredientes permanezcan estables durante más tiempo. También puede consultar a un médico sobre alternativas al peróxido de benzoilo que puedan serte útiles. Y siempre debes consultar la lista de productos retirados del mercado y alertas de seguridad de la FDA.