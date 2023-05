“Existen muchas tendencias, pero yo no me clavo mucho en ellas. Me gusta estar enterada e informarme, pero me guío más por la arquitectura y materiales que yo llamo ‘timeless’. Hay elementos arquitectónicos que siempre van a funcionar, nunca cansan, ni pasan de moda”, señaló Luisa.

¿Cómo los espacios impactan en nuestro bienestar?

Durante la pandemia de COVID-19, las personas debieron hacer cambios en sus hogares para adaptarse a la nueva realidad, como crear zonas ‘home office’ y estaciones de sanitización en las entradas.

“A partir de esto muchos clientes piden implementar lo que yo llamo ‘mud room’, que es un pequeño vestíbulo en la entrada del hogar para dejar zapatos, suéteres y lavar manos”.

Sin embargo, la pandemia no solo nos hizo conscientes de la importancia de una buena higiene, sino de cómo el diseño y la distribución de los espacios impactan en casi todos los aspectos de la vida.

La escritora y periodista científica Emily Anthes señala en su libro ‘The great indoors: the surprising science of how buildings shape our behavior, health, and happiness’ (‘Los grandes interiores: la sorprendente ciencia de cómo los edificios dan forma a nuestro comportamiento, salud y felicidad’) que la vista desde una ventana puede repercutir en el nivel de estrés y la capacidad de concentración, y la distribución de la oficina, en las relaciones de trabajo.

