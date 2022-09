De acuerdo con empleados entrevistados por The Assiciated Press trabajan de seis a ocho horas cargando la macroalga en carretillas y amontonándolos en calles vecinas a las playas; “Podemos retirar todo el sargazo hoy, pero mañana estará de nuevo llena” , comentó otro trabajador.

Entre las aguas turquesas y la arena clara, decenas de personas trabajan para retirar el sargazo acumulado en las playas de la Rivera Maya , mismo que representa un peligro para su salud y no solo por el olor desagradable.

Sin embargo, de acuerdo con Rosa Rodríguez Martínez, bióloga de Puerto Morelos que estudia arrecifes y ecosistemas de la costa en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); los trabajadores se arriesgan a más que al sol y las largas jornadas de trabajo.

“En la universidad empezamos a medir y al escarbar el sargazo, la cantidad de gases que se desprenden”, expresó Rodríguez Martínez. “En una ocasión llegó hasta 56 por millón. Es altísimo arriba de dos y es peligroso para la gente con problemas respiratorios”.

Aunque no cuentan con tapabocas, sensores de gases o como mínimo servicios médicos, ya que cobran por día, optan por otras ‘medidas’ como “cuando se descompone el sargazo, emite un olor muy fuerte, como a ácido. Molesta mucho cuando lo respiras. Tratamos de retirarlo (de la playa) lo más rápidamente posible, cuando todavía está fresco”, expresó el trabajador.

Un artículo de Journal of Travel Medicine de 2019 advirtió que “una exposición crónica a estos gases puede provocar síntomas conjuntivales y neurocognitivos, como pérdida de la memoria y problemas de equilibrio, además de síntomas no específicos como dolores de cabeza, náuseas y fatiga”.

NO SOLO AFECTA A LOS TRABAJADORES, TAMBIÉN A LOS TURISTAS Y LA ECONOMÍA

Pese a que “si nadas un poco, no debería representar riesgo alguno” como comentó la botánica Liga Collado-Vides de la Universidad Internacional de la Florida, también el pasar mucho tiempo en contacto al sargazo se pueden sufrir de “muchas picaduras de hidrozoos, que son tóxicas”

Aunado a esto Brigitta Ine van Tussenbroek Ribbink, investigadora de la Unidad Académica de la Unidad de Sistemas Arrecifales de la UNAM señaló que el ácido sulfúrico provocan alergias en la piel.

“El sargazo no pica, es un alga que no tiene algo urticante es un hecho biológico. Pero esta alga tiene animales minúsculos que se llaman hidrozoarios que sí pican.Son como pequeñas anémonas que lanzan veneno para capturar animales muy pequeños. Algunas personas pueden ser muy sensibles a sus piquetes, aunque a la mayor parte de la población no le hacen nada o dan una pequeña picazón”, detalló al medio de comunicación Quinta Fuerza.

Turistas mencionaron para AP sentirse incómodos al entrar al mar, así como “decepcionados” del destino turístico, que aunque es hermoso, no lo han podido disfrutar por el fuerte olor y la cantidad de sargazo.

