¿Es urgente implementar un nuevo tratado internacional sobre contaminación por plásticos?

Las expectativas de los ambientalistas están claras. “ Esperamos que en la UNEA 5 los países emitan una resolución amparada en la propuesta de Perú y Ruanda de formación de un Comité Intergubernamental de Negociación que tenga como mandato negociar en dos años un nuevo tratado internacional sobre contaminación plástica (...) si va a ser vinculante o no, eso está en discusión ”, recalca el portavoz de MarViva.

Esta organización no gubernamental, creada en 2002 y con presencia en Panamá, Costa Rica y Colombia, fomenta dinámicas responsables para productos y servicios marinos y trabaja en el fortalecimiento de capacidades institucionales para optimizar la gestión sostenible del mar .

Según datos recientes, en los espacios marinos hay unos 200 millones toneladas de desechos plásticos, una cifra que se triplicará en 2040 si no hay “un cambio importante de paradigma” , advierte Quesada.

LA LUCHA CONTRA EL MONSTRUO DEL PLÁSTICO

Esta situación exige perseverar en la consecución de “un tratado para la reducción de la producción de plásticos innecesarios y plásticos no reciclables”, enfatiza el miembro de MarViva.

“Un acuerdo marco establecería la obligación de reducir las producciones nacionales de plásticos específicos. El tiempo y el modo en que cada país avance es algo que cada uno definiría y esa es una buena solución”, señala la organización ambientalista latinoamericana, que reclama un modelo similar al de las contribuciones nacionales para la disminución de gases de efecto invernadero.

Porque hasta ahora, la mayoría de las iniciativas para combatir la contaminación por plástico han sido voluntarias, y han tenido como principal estrategia la recuperación y el reciclaje, de ahí su fracaso.

“Reciclar los plásticos no es técnicamente sencillo, es bastante costoso y muchos ni siquiera son reciclables”, afirma este activista, quien asevera que “las iniciativas voluntarias impulsadas por las empresas no han sido efectivas ni eficientes”

Un estudio publicado en 2017 indicó que solo el 9 % del plástico fabricado alguna vez se ha reciclado, cerca del 12 % se ha quemado, y el resto se ha arrojado a basureros.

“El reciclaje es importante, pero no suficiente. Se requiere una visión integral, reducir la producción no necesaria y no reciclable. Se necesitan grandes inversiones para la innovación y el diseño de nuevos productos y materiales. Tenemos la oportunidad de sustituir hasta un 27 % de lo que hoy se produce”, enfatiza Quesada.

Por Giovanna Ferullo M. Agencia EFE.