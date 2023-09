Estos son los beneficios de usar retinol en tu rutina de skincare

Si tienes la piel sensible, quizá te convenga buscar un producto que incluya otros ingredientes, como ceramidas, niacinamida o ácido hialurónico , para ayudar a contrarrestar la sequedad y la inflamación, comentó Garshick. Además, busca productos con retinol etiquetado como “encapsulado”, lo que significa que el retinol está envuelto en una barrera protectora y se libera en la pie l con el tiempo, por lo que podría ser menos irritante.

En general, los dermatólogos aconsejan empezar con una formulación suave para reducir el riesgo de enrojecimiento e irritación. Elige una marca en la que confíes y escoge su producto de menor concentración, sugirió Garshick. No prestes demasiada atención al porcentaje exacto de retinol anunciado en la etiqueta, porque cada marca usa diferentes compuestos de retinol , de modo que un producto con un 1 por ciento de retinol podría ser equivalente a otro con un 0,3 por ciento.

Aunque puedes comprar un producto con retinol en casi cualquier farmacia o tienda departamental, Shokeen dice que es mejor consultar primero con un dermatólogo para asegurarse de que el retinol es adecuado para ti, sobre todo si estás amamantando o tienes una afección cutánea como eczema o rosácea. Las mujeres embarazadas no deben usar retinol , añadió Shokeen.

¿Cuándo y cómo usar retinoles?

Sobre todo, los expertos recomiendan empezar poco a poco y tener paciencia.

“Los retinoles a veces tardan entre dos y tres meses en hacer efecto y los beneficios pueden seguir mejorando a lo largo de seis meses”, explicó Garshick. Además, los retinoles de baja concentración en ocasiones tardan incluso más tiempo en producir ciertas mejoras.

Para asegurarse de que uno no es alérgico a ninguno de los ingredientes de un producto, Shokeen sugiere aplicarlo primero en una pequeña porción de piel en la parte interna del brazo. Si la piel no se enrojece, pica o hincha en cuestión de minutos u horas, puedes empezar a utilizarlo en otro lugar, dijo.

Garshick aconsejó utilizar el producto una o dos veces por semana durante las dos primeras semanas, para que la piel se acostumbre a él, y aplicarlo siempre por la noche, ya que el retinol se descompone al exponerse a la luz solar. “Si la piel empieza a enrojecerse e irritarse mucho, se siente quemazón o escozor o hay mucho picor”, es el momento de hacer una pausa temporal, dijo. Una vez que la piel pueda soportar una dosis dos veces a la semana sin irritarse, se puede aumentar gradualmente la frecuencia a diaria. También puedes cambiar a un producto más fuerte.

Mitchell recomienda aplicar una crema hidratante no comedogénica (que no obstruya los poros) después de usar retinol para contrarrestar la irritación y la sequedad. Y dado que el retinol puede hacer que la piel sea más sensible al sol, siempre es aconsejable utilizar protección solar durante el día.

Algunas personas con acné pueden sufrir inicialmente más brotes cuando empiezan a usar retinol, pero estos brotes suelen ser breves y la piel mejora pronto, apuntó Mitchell.

“La piel puede empeorar antes de mejorar, así que no hay que desanimarse”, dijo.