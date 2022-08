Así como se habla también de unos monjes que habitaban en el muy cercando ex convento de “El Desierto de los Leones”, donde seguramente algunos fallecieron y por algún motivo desconocido, ellos no han podido trascender.

Sin embargo, cuando ellos se bajan nerviosos y asustados para ver donde esta el cuerpo del niño, no lo pueden encontrar, pero se escuchan pisadas que corren del otro lado del carro, como si alguien estuviera jugando con ellos a las escondidas.

Es tanta la furia de este espectro por no poder descansar, ni olvidar, que quiere causar el mal como a él se lo causaron, así que de manera mal intencionada el busca que otras almas se unan a él, en el frío lado de la muerte.

Son tantas las paranormales y tétricas historias que se cuentan respecto a este kilómetro, que se filmó una película dedicada a este terrorífico lugar llamada: Kilómetro 31 , en donde en una de sus grabaciones se puede escuchar la voz de un niño que no estaba en la filmación.

El chofer se bajó del tráiler todo aturdido, se miró el cuerpo y se alegró al darse cuenta que no le había pasado nada. Entonces esperó a que pasara alguien para que le ayudara o lo llevara a la ciudad, pero durante mucho tiempo nadie cruzó aquellos cerros. El hombre se quedó dormido y cuando despertó se sorprendió al ver todo oscuro; no entendía qué pasaba así que decidió caminar, caminó y caminó, avanzó una buena distancia, sabía que la salida de La Rumorosa estaba cerca y sin embargo, cuando se dio cuenta se encontró en el mismo lugar del accidente...

A los tres días hallaron el camión pero no al conductor; de él no se supo nada. Hasta que en una ocasión, años más tarde, un muchacho que manejaba un tráiler se detuvo porque un hombre le hizo señas.

Publicidad

—Amigo, me llamo Francisco Vázquez y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo no puedo ir, mi tráiler se descompuso y no lo puedo dejar aquí.

—Sí, señor, con gusto se lo llevaré —contestó el muchacho— sólo dígame dónde vive su señora.

El hombre le entregó un papel en el que anotó la dirección y el nombre de su esposa. Al despedirse, el joven sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pues al darle la mano, el señor estaban tan frío como un muerto. El muchacho no le dio importancia, subió a su trailer y se encaminó a la ciudad de Mexicali.

Publicidad

Al día siguiente, fue a buscar a la señora pero no la encontró; alguien le dijo que ya no vivía ahí, que hacía tiempo se había cambiado. Sin darse por vencido, preguntó en varios lugares hasta que, por las señas del papel, una anciana le indicó dónde vivía. Al llegar dio unos golpes en la puerta y esperó a que le abrieran.

—¿Dígame joven? —le preguntó la señora.

—Perdone, ¿aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez?

Publicidad

—Soy yo —contestó ella— ¿qué se le ofrece?

—Ayer en la carretera, su esposo me pidió que le trajera este dinero, porque se le descompuso el trailer...

—¡No puede ser! —lo interrumpió la señora tapándose la boca—. Mi marido murió hace cinco años.

Al muchacho le temblaron las piernas, le dejó el dinero a la señora, que se puso a llorar, y se fue para su casa todo asustado. Cuando llegó, apenas había cerrado la puerta cuando descubrió frente a él al trailero de la carretera y brincó espantado; sentía que una fuerza extraña lo invadía.

—¡Gracias, amigo! —le dijo el muerto con voz cavernosa, mientras desaparecía.

El joven podía escuchar los latidos de su corazón y tardó un buen rato en recuperarse de la impresión. Tiempo después, al platicar con unos amigos, se enteró de que el trailero ya se les había aparecido a otros hombres, mismos que no habían cumplido el encargo del muerto, por eso se les fue secando el cuerpo hasta quedar como esqueletos.

La novia que se aparece en la carretera México-Cuernavaca

Dicen que, si vas manejando a altas horas de la noche, cerca de donde se encontraba el monumento a Morelos, en el Kilómetro 49 de la México-Cuernavaca, una novia bañada en sangre se te aparece pidiendo ayuda. Lo más escalofriante es que, aunque no te detengas a ‘auxiliarla’, su fantasma se aparece dentro de tu auto. ¡Qué miedo!