¿Conoces la pitaya, el fruto exótico que crece en México?

“ Lo más difícil son los primeros días de corte ya después el cuerpo se va acostumbrando a las jornadas de trabajo, yo termino, voy a dormir un rato, me levanto temprano para cortar las (plantas) propias, las entrego, me duermo otro rato y en la noche, ¡vámonos! ” a cosechar, comentó.

Canuto Torres contó a Efe que aprendió de su padre a cultivar y trabajar la pitaya de la manera más natural posible pues no puede fertilizar ni fumigar los pitayos, cuya flor debe ser polinizada por los murciélagos para que dé frutos.

“El murciélago es el que poliniza las plantas, no se puede fumigar porque ¿de qué sirve el fruto?, ¿quién poliniza?, no se puede modificar (la producción). ¿Fertilizantes?, pues no. Lo único que hacemos es tirar el estiércol de res a medias de los surcos para que se haga materia orgánica” y fertilice, dijo.

A su lado, una docena de mujeres y niños toman con cuidado las pitayas para limpiarlas. Al calor de la conversación, la tarea parece fácil, pero hay que empujar las espinas con delicadeza para no magullar el fruto y luego apartarlas a un canasto sin que caigan en la falda o los pies de quienes las cortan.

Por ser una fruta de temporada corta y por los colores escarlata, amarillo o morado de su pulpa, la pitaya se vende por pieza. Desde las más grandes que pueden pesar hasta 150 gramos, hasta las más chicas que no rebasan los 60 gramos, una condicionante para el precio.

Don Canuto separa por tamaños y acomoda la pitaya y los chiquihuites o canastas protegidas por ramas de alfalfa para asegurar su frescura. En la madrugada las pitayas son llevadas para su venta en Guadalajara o al estado Michoacán.