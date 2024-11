Nerds Gummy Clusters: la gomita crujiente que rompió internet

Por: Hank Sanders and Lucy Hewett

¿Cómo una marca de dulces que nació hace 40 años de pronto se convierte en una de las golosinas más populares de Estados Unidos, con seguidores de culto, un anuncio en el Super Bowl y fama en TikTok?

La respuesta está en el centro de una bola masticable cubierta de bolitas crujientes. En otras palabras, en las Nerds Gummy Clusters.

En 2018, un grupo de científicos desarrolló un plan para hacer que los Nerds volvieran a ser relevantes, de acuerdo con Anna Walsh Olsen, jefa de investigación y desarrollo de la Ferrara Candy Company. Aunque esas coloridas piedritas llevaban mucho tiempo en las tiendas, su popularidad se estaba rezagando en comparación con éxitos como los Sour Patch Kids y otros dulces más manejables como los Starburst y los Skittles, los favoritos de algunos consumidores.

Los científicos se preguntaron: “¿Cuál es la cantidad correcta de masticabilidad, crujido y liberación de sabor que realmente resulta óptima para los consumidores?”, comenta Olsen.

Durante seis meses, un equipo de científicos y desarrolladores de golosinas en la sede de la empresa en Chicago se reunió casi todos los días para cumplir su misión de crear un núcleo de gomita al que se le pudieran añadir suficientes mini-Nerds para ofrecer un crujido perfecto. Ya se había creado un producto Nerds anterior con la esperanza de resolver ese problema: la Nerds Rope, una larga cuerda de gomita con Nerds pegados. Sin embargo, a algunos les había parecido que ensuciaba o era difícil de comer.

Es aquí donde entran las Nerds Gummy Clusters.

El esfuerzo parece haber funcionado. En 2018, los productos Nerds generaron 40 millones de dólares en ventas. En el último año natural, dijo la compañía, esa cifra saltó a los 800 millones, un incremento de 20 veces en alrededor de seis años. La compañía declinó especificar sus ganancias. La popularidad del nuevo producto también llevó al primer anuncio de Super Bowl en la historia de Ferrara, y la compañía dijo que planeaba lanzar un segundo anuncio de Super Bowl en 2025.

En 1983, la Willy Wonka Candy Company inventó los Nerds, unos caramelos pequeños, ácidos y crujientes que se venden en cajas color rosa y morado y se engullen a puños. La golosina fue novedosa en aquella época, y sigue siendo popular en Halloween en envases miniatura. Unas dos décadas después, Nestlé, que compró la empresa de golosinas Wonka en 1988, creó las Nerds Rope con la esperanza de atraer a aquellos clientes que preferían un dulce más cercano a las gomitas.

En 2018, Ferrara adquirió el negocio de confitería de Nestlé en EE. UU. y se dispuso a convertir Nerds, una marca “que no era de las prioridades del consumidor a la hora de elegir”, en algo que todos compraran, afirmó Katie Duffy, vicepresidenta de marcas globales en la Ferrara Candy Company.

La empresa encontró algunos defectos en la Nerds Rope. Era popular, pero resultaba complicada de comer, dijo Duffy. Los Nerds se caían del cordel de gomita cuando le daban un mordisco. Además, era incómoda para comer en movimiento, y la textura podría ser más satisfactoria.

Las Gummy Clusters parecían ser la solución. Una fábrica en Forest Park, un suburbio en las afueras de Chicago, donde se fabrican muchas de ellas, parece un mundo de ensueño multicolor digno de Willy Wonka. Jalea derretida —ligeramente diferente de la que se utiliza en la Nerds Rope— se vierte en moldes para crear bolitas masticables con una consistencia similar a la de los ositos de goma. Luego, en un bol de acero inoxidable que parece una batidora KitchenAid gigante con una pala mezcladora de metal, se hacen girar bolitas de azúcar hasta que se crean “Nerds bebé”, más pequeños que las golosinas originales.

Por último, las dos formas se unen y las bolas de gomita se lanzan a revolcarse por un río de Nerds bebé hasta quedar completamente cubiertas por las coloridas y crujientes bolitas.

Al principio, la idea de los Nerds Gummy Clusters generó opiniones divididas en las pruebas conceptuales con consumidores, explicó Duffy. Pero la empresa corrió “el riesgo de seguir adelante”, dijo, y en 2020 lanzó el nuevo producto en las tiendas.

Y en enero de 2021, una bolsa llegó a las manos de una clienta en particular.

“¿¿Esto?? ¿¿¿NERDS Gummy Clusters??? Esto está a otro nivel”.

Esa clienta era Kylie Jenner, magnate, modelo y la menor de las hermanas Kardashian-Jenner. Ella compartió su crítica entusiasta en una historia de Instagram que básicamente sirvió como publicidad gratuita dirigida a los más de 200 millones de seguidores que tenía en ese momento.

“Obsesionada”, susurró.

Con esa única reseña, el dulce obtuvo su “primer gran éxito”, dijo Duffy. Tras la publicación de Jenner, los Nerds experimentaron “un alza inmediata” en las búsquedas de Google y las ventas “se dispararon como un cohete”, dijo. Entre más gente los probaba, más cámaras de TikTok empezaban a rodar.

“Si aún no los has probado, deberías comprarte una bolsa, porque son irreales”, publicó una usuaria en la aplicación en 2021. Desde entonces, miles de videos han sido publicados por cuentas grandes y pequeñas, generando millones de visitas y, para Ferrara, publicidad gratuita.

Algunas reseñas simplemente se dedican a alabar las golosinas; otras son más divertidas. Los Nerds Gummy Clusters son “como croquetas para personas con trastorno por déficit de atención con hiperactividad”, bromea una TikToker. “Mi mujer me dejó porque estaba gastando mucho dinero en Gummy Clusters, pero sinceramente no me importa”, bromeó (esperemos) un usuario de Reddit.

También hay videos —horripilantes para algunos puristas— de gente que arranca el recubrimiento de los Nerds, dejando solo el núcleo de gomita.

En 2024, las Nerds Gummy Clusters pasaron de ser una apuesta que en parte se promocionaba de boca en boca a ser exhibidas en un escenario nacional en el primer anuncio de Ferrara en el Super Bowl. En un anuncio de 30 segundos, una gomita bailaba al ritmo de la canción “Flashdance ... What a Feeling” de Irene Cara antes de quedar cubierta de Nerds que caían de arriba. Luego la cámara se aleja para mostrar una escena de acción en vivo y la gomita es devorada por Addison Rae, una de las mayores TikTokers del mundo.

(La empresa comentó que estaba planeando otro anuncio de Nerds Gummy Clusters para el próximo Super Bowl, pero no compartió detalles).

Incluso un video ampliamente compartido donde se muestra que algunos Nerds Gummy Clusters están coloreados con carmín, un colorante común que se hace con insectos triturados, pareció tener poco impacto en sus más de 32 millones de espectadores.

“Entonces, lo que estoy oyendo es que... los dulces tienen proteínas, así que debería comer más”, decía un comentario con casi 200.000 “me gusta”.

Un viernes recienteHalloween and Candy, Mitchell Cohen, propietario de la dulcería Economy Candy en el Lower East Side de Manhattan, llevó al mostrador una bolsa de dos kilos y medio de Nerds Gummy Clusters.

Repartir chocolates extragrandes solía ser la forma de convertirse en la casa popular en Halloween, comentó Cohen. Sin embargo, este año lo más popular son las bolsas de Nerds Gummy Clusters.

“Sabemos que a los niños les va a encantar”, dijo Cohen. “Alguien preferirá recibir un paquete o dos de Nerds Clusters que su mini-Kit Kat número 700”.