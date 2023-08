Graciela: la mujer que fusionó la gastronomía y el arte en ‘La Canasta’

Las figuras las realizaba un artesano en Tlaquepaque. Pero la presencia de los mandatarios de México no solo estaba representada en las artesanías, sino en la memoria de los empleados y de Graciela, pues era común que en las visitas oficiales al estado acudieran a comer a La Canasta.

EL TOQUE HOGAREÑO

En la memoria de los saltillenses también queda los detalles de las hermanas Garza Arocha durante las festividades. El día de San Valentín, el día de la independencia, el día de muertos, y en navidad eran ocasiones que no desaprovechaban para decorar el lugar con imponentes altares de muertos o artículos navideños.

Antes de probar los platillos, los visitantes ya estaban inmersos en experiencias visuales.

UN FESTIVAL DE SABORES

Entre las historias del Saltillo contemporáneo descaran la que dieron nombre a uno de los platillos más famosos de La Canasta.

Se cuenta que en una de las visitas del ex alcalde Roberto Orozco Melo, le dieron a probar arroz. Al terminar no dudó en pedir más. Y luego, otro más. Entonces agarró una copa y lo bautizó. Dijo “este arroz se va a llamar huérfano, porque no tiene madre”.

Y así es como aparece en el menú este platillo, que en voz de Gabriela muchas han tratado de imitarlo, pero no han logrado igualarlo.