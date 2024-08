Hay metales pesados en algunos chocolates amargos. ¿Debería dejar de comerlos?

Por: Dani Blum

Una nueva investigación publicada el miércoles revela la presencia de metales pesados en el chocolate negro, el último de una serie de estudios que suscitan preocupación por las toxinas presentes en los productos de cacao.

Los investigadores analizaron 72 tabletas de chocolate negro, cacao en polvo y nibs para ver si estaban contaminados con metales pesados en concentraciones superiores a las consideradas seguras por la Propuesta 65 de California, una de las normativas químicas más estrictas del país.

Entre los productos analizados, el 43 por ciento contenía niveles de plomo superiores a los que la ley considera seguros, y el 35 por ciento tenía concentraciones más elevadas de cadmio. Ambos metales se consideran tóxicos y se han asociado a diversos problemas de salud. El estudio no nombraba marcas concretas, pero descubrió que los productos ecológicos tenían más probabilidades de presentar concentraciones más elevadas. Los productos certificados como “comercio justo” no tenían niveles más bajos de metales pesados.

Pero, en conjunto, los niveles no eran tan altos como para que el consumidor promedio deba preocuparse por comer chocolate negro con moderación, según Jacob Hands, autor principal del trabajo y estudiante de medicina en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington.

Casi todos los chocolates contenían menos de los límites de referencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) para el plomo, que son menos estrictos que el requisito de California. Y aunque tanto el cadmio como el plomo pueden conllevar riesgos significativos para la salud, no está claro en este momento que comer unos pocos cuadrados de chocolate negro suponga un riesgo para la mayoría de los adultos sanos.

“El mero hecho de que exista no significa necesariamente que vaya a tener consecuencias terribles para la salud”, dijo Laura Corlin, profesora asociada de salud pública y medicina comunitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad Tufts, quien no participó en el estudio.

Pero comer mucho chocolate negro junto con otros productos conocidos por contener metales pesados, como algunos mariscos, tés y especias, podría sumar niveles preocupantes.

“A mí no me preocuparía que alguien se aficionara al chocolate negro durante un par de semanas, lo añadiera a la cesta de la compra y se lo comiera todas las noches”, dijo Melissa Melough, profesora adjunta de nutrición de la Universidad de Delaware. “Pero si realmente es una parte fundamental de tu rutina o lo comes en grandes cantidades, eso es lo que me preocuparía”.

Las mujeres embarazadas y los niños muy pequeños, que son especialmente vulnerables a los efectos de los metales pesados sobre la salud, deberían limitar la cantidad de chocolate negro que consumen, dijo Tewodros Rango Godebo, profesor adjunto de la Facultad de Salud Pública y Medicina Tropical de Tulane, quien también publicó este mes un estudio sobre los metales pesados en los chocolates. Según su investigación, comer 28 gramos de chocolate negro al día no supone ningún riesgo para los adultos sanos que no llevan un embarazo.

El proceso de producción del chocolate negro lo hace especialmente susceptible a la contaminación con estos metales, porque contiene más cacao que el chocolate con leche. El cacao puede contaminarse con cadmio y plomo dependiendo de dónde se cultive y de cómo se manipule y procese. Según Hands, el nuevo estudio revela que las concentraciones de metales pesados pueden variar mucho de una marca a otra, e incluso de una tableta a otra.

Aunque la mayoría de las tabletas tenían niveles relativamente bajos de plomo, dos superaban los límites establecidos por la FDA para este metal.

Melough añadió que es posible que haya más productos en el mercado con estos altos niveles de lo que sugieren los datos.

Si te preocupan los niveles de una marca concreta, As You Sow, una organización sin fines de lucro dedicada a la responsabilidad corporativa, mantiene una lista de los niveles de cadmio y plomo en muchos productos de chocolate. Las personas que quieran evitar los metales pesados en la medida de lo posible tal vez quieran pensar un poco más en qué chocolate consumir, dijo Hands, pero no es necesario que supriman el dulce por completo.

“Para mí sería trágico que alguien dejara de consumir chocolate negro basándose en esto”, comentó.