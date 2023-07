Horóscopos de hoy: Esto le espera a tu signo del zodiaco, según Mhoni Vidente

No escondas tus deseos de tu pareja, si tienes alguna fantasía que cumplir habla con esa persona y lleguen juntos a un entendimiento, el juego que se dará entre ustedes los fortalecerá. Es probable que tengas ciertas exigencias de parte de la persona con la que tienes un compromiso, recuerda responder de buena manera. Un mensaje muy halagador llegará de parte de un desconocido.

Mejora la relación que tienes con tu entorno, así como también con la idea que tienes de los otros. Muchas veces confiamos en quienes no debemos, relaciones, si este es tu caso, no dejes que te sigan haciendo pasar por humillaciones, libérate. Si estás en una edad madura, es bueno darte un espacio para asistir a celebraciones familiares o juntarte con viejas amistades. Acércate más a tu familia.

Si quieres encontrar a una persona para formar una relación, no seas demasiado exigente ni pongas tantos peros a la hora de la conquista, eso termina por aburrir y alejar a quienes se acercan a ti. En un grupo de estudio, si estás en este periodo de tu vida, será siempre mejor que aprender por ti mismo. Si estás sin compromiso, toma las cosas con calma, no apresures el amor.

No seas tan exigente contigo mismo ni tampoco con los demás. Es probable que tengas la sensación de que tu vida se encuentra en su mejor momento, si es así estás en lo correcto. Si crees que te falta alguna pieza para armar un buen engranaje, entonces debes buscar las respuestas a las interrogantes que se están generando en tu mente. Comienza a ver a las personas que están a tu alrededor.

Muchas veces puedes creer que quienes te rodean no hacen las cosas bien, pero a veces puedes ser tú también la persona que ha incurrido en un error. Te estás dejando arrastrar por comentarios de personas que no buscan tu bien, sino que solo comparten información errónea por el placer de ver caer a otros. Cuidado con las jaquecas y los dolores de cabeza repentinos.

Puedes tener complicaciones, ya que estás al borde de tomar una mala decisión con respecto al trabajo, lo que te traerá consecuencias poco agradables en las finanzas, piensa y medita la situación muy bien antes de tomar una opción. Una invitación de un viejo amigo podría alegrarte el día de hoy, por lo que no dudes en tomarla. Atesora los momentos que has compartido con otros.

Observa bien los aspectos fundamentales de tu vida, el amor será importante para este momento y si te encuentras sin compromiso, es un buen tiempo para comenzar a buscar el amor. Si bien la persona que estará contigo llegará sola, nunca está de más echarle una mano al destino conociendo gente. Si tienes hijos, no dejes de aconsejarlos en este día, si necesitan aprender una lección.

Un momento difícil puede estar ocurriendo en tu familia, si ese es el caso, la responsabilidad de salir adelante caerá sobre los hombros de Sagitario. No te sientas mal si esto sucede, ya que podrás sortear los obstáculos y sacar a tus seres queridos adelante. No te encierres con tu pareja como un núcleo impenetrable para otros, sal de paseo con otras parejas para que amplíen su círculo social.

Será un día de juego y diversión para Capricornio. Un amor del pasado podría retornar para rogarte que vuelvas a su lado, no lo hagas, la relación volverá al punto que los separó anteriormente. Un amigo está tratando de ubicarte y retomar el contacto que perdieron durante tantos años, puede ser una buena instancia para recordar gratos momentos de su infancia.

Si estás comprometido hace largo tiempo, es momento de dejar de lado las cosas que los separan y comenzar a dejarse llevar por los buenos sentimientos que tienen el uno hacia el otro. No trates de manipular tu relación ni a la persona que está a tu lado a tu antojo para coartar su libertad. Si hay algo que no te gusta de la persona amada, díselo con respeto sin herir sus sentimientos.

Necesitas comenzar a ver las cosas por el lado positivo, recuerda que no siempre todo lo que brilla es oro, pero no tienes porque siempre pensar que todo terminará de mala forma. Liberar las fantasías es una buena forma de revivir la pasión, inténtalo. Un amor de juventud que no tuvo término claro está encantado de volver a encontrarte, podría revivirse un gran amor.