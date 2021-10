Joven expone a su novia infiel... ¡y la deja en medio de la nada! (video)

Ante esta situación, las personas reaccionan de mil maneras; algunas se alejan de la pareja, otras se sumergen en la depresión y hay quienes no piensan más que en la venganza.

Al abrir el documento se observan capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp donde se confirma la infidelidad.

“A ver Mariana que es esto, haaaa, ¿le pusiste el cuerno con Alejandro?”, expresó el amigo de Juan mientras Mariana corre hacia el auto donde se encuentra su novio para tratar de explicar la conversación.

‘Amor ábreme por favor’, expresa Mariana al tratar de abrir la puerta del auto mientras que Juan le dice ‘Ya me di cuenta de todo, no me vas a ver la cara otra vez’, mientras que su amigo aborda el vehículo y dejan a la chica en medio de la nada.

El caso ha causado opiniones divididas, pues mientras algunos celebraron el caso viral, muchos aseguraron que no era necesario dejar a la joven sola en un camino solitario.

“Simplemente pudo terminar con ella y no dejarla en un camino solitario”; “Ni que ella fuera propiedad de él”; “Qué idiotas, la verdad casi casi la quieren castigar. Mejor valórate y sigue no lastimes más de lo que te hicieron”; “No sé qué tan peligroso sea el lugar, pero espero no se lo hagan a algún familiar tuyo”, se lee entre las reacciones.