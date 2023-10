La confusión persistente en torno a las infecciones urinarias

En la mayoría de los casos, las ITUs (conocidas como cistitis bacterianas) en realidad no tienen mucha correlación con algún comportamiento personal , aseveró. La razón principal de que las IUs sean más comunes en las mujeres es que su uretra es más corta que la de los varones, lo que les facilita a las bacterias llegar al tracto urinario; en un hombre, una ITU casi siempre forma parte de un problema de salud más amplio , señaló Gupta.

¿Es posible que padezcamos una ITU sin tener la sensación de ardor?

Es posible. Una ITU puede estar en cualquier parte de todo el tracto urinario, mismo que incluye la uretra, la vejiga, los riñones y, en los varones, la próstata, explicó Kim. Para que un problema sea considerado como una ITU, el paciente debe presentar ciertos síntomas y haberse confirmado la existencia de bacterias en su orina.

Muchos de los síntomas más conocidos, como el ardor y la sensación constante de querer ir al baño, “se conocen gracias a estudios que se realizan en mujeres adultas jóvenes en edad universitaria que, si no fuera por eso, estarían sanas”, señaló Gupta. Pero en realidad los síntomas pueden variar.

En los adultos mayores, las ITUs pueden venir acompañadas de fiebre o dar una sensación de saciedad, explicó. Algunos pacientes presentan dolor en la parte inferior de la espalda, lo cual indica que la ITU podría estar en los riñones, cosa que haría que se tratara de un caso más grave que pudiera dar lugar a una sepsis y a un daño renal, aunque esos desenlaces son “muy muy raros”, afirmó Kim.

¿Será porque tuve relaciones sexuales?

No necesariamente. A las mujeres casi siempre se les aconseja que orinen antes y después de tener relaciones sexuales para expulsar cualquier bacteria, pero esa práctica no se basa en ninguna prueba, señaló Benjamin Bricker, director de uroginecología en el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York. “Yo no dispongo de ningún estudio para citar que diga que orinar antes o después de tener relaciones disminuya el riesgo de infección”, mencionó.

Sin embargo, de manera anecdótica, es posible que eso les funcione a algunas mujeres, añadió.

La hipótesis más común sobre la relación entre el sexo y las ITUs es que, durante las relaciones sexuales con penetración, las bacterias de la piel del perineo son empujadas dentro de la uretra, lo cual puede originar una ITU, aseveró Gupta. Otra es que algunos productos, como los espermaticidas, cambian la microbiota de la vagina y pueden generar un entorno en el que las bacterias proliferen y migren hacia la uretra. Pero algunas mujeres nunca desarrollan ITUs con una mayor actividad sexual, aunque no orinen ni antes ni después.