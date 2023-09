La menopausia es diferente para las mujeres de color

Esto significa que las mujeres de color casi nunca cuentan con una atención adecuada durante la menopausia , lo cual les dice que su sufrimiento es irrelevante, comentó Stephanie Faubion, directora médica de la Sociedad de la Menopausia y directora del Centro para la Salud Femenina de la Clínica Mayo. “Lo que les estamos diciendo es que en realidad no importa si no duermen bien en la noche y que en realidad no importa si faltan a trabajar debido a estos síntomas. Estamos ignorando el sufrimiento de este grupo de mujeres más de lo que ignoramos el sufrimiento de todas las demás mujeres menopáusicas”.

Cuando las mujeres de color buscan atención médica, casi siempre se topan con médicos que no están al tanto de esas diferencias y no tienen la formación suficiente para ayudarlas a atravesar esa transición. Tal vez eso se perciba como un menosprecio a sus malestares, una experiencia que es habitual para las mujeres de color cuando acuden al médico. Las consecuencias pueden ser considerables : algunos síntomas de la menopausia no atendidos se asocian con un riesgo mayor de desarrollar enfermedades crónicas a largo plazo, como las cardiopatías coronarias y las enfermedades neurodegenerativas. También pueden convertirse en años de malestares que afecten la salud mental y la calidad de vida de la paciente.

Varios estudios, entre ellos uno publicado en diciembre pasado, revelaron que cuando las mujeres de color encuentran a un especialista en menopausia, tienen menos probabilidades que las mujeres blancas de que les prescriban terapia hormonal , que no es la panacea, pero puede tener beneficios para la salud general y la calidad de vida de las pacientes. Esa diferencia en cuanto a las prescripciones podría deberse a “tendencias raciales inconscientes” que hace que los médicos piensen que los síntomas de una paciente no justifican el tratamiento, señaló Monica Christmas, directora del Programa de la Menopausia de UChicago Medicine y coautora del estudio. También es posible que afecte la falta de acceso a los profesionales de la salud y el costo de las alternativas de terapia hormonal, explicó.

Consecuencias a largo plazo

En un cruel giro biológico, algunos síntomas no atendidos de la menopausia pueden asociarse con efectos negativos a la salud a largo plazo. Por ejemplo, un estudio de 2021 reveló que las mujeres que padecían bochornos frecuentes o persistentes que no usaban un tratamiento de terapia hormonal tenían un mayor riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular, como embolias e insuficiencia cardiaca, que las mujeres que tenían menos bochornos o no los tenían, señaló Rebecca Thurston, directora del Programa de Salud Biocomportamental de las Mujeres en la Universidad de Pittsburg y autora principal del estudio. Tener más bochornos, sobre todo en las noches, también está asociado con una disminución de las habilidades cognitivas.

Tal vez todo pueda reducirse a trastornos del sueño, aseveró JoAnn Manson, directora de medicina preventiva en el Brigham and Women’s Hospital y la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. “Si los síntomas están afectando el sueño, el trastorno del sueño en sí podría constituir un factor de riesgo para las cardiopatías”, explicó. El insomnio que puede ser causado por los sudores nocturnos y que no recibe tratamiento durante años también puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de demencia más adelante en la vida.

Es posible que la edad en que se llega a la menopausia, misma que puede variar de una raza a otra, también esté relacionada con la longevidad en general; en algunas investigaciones se vio que viven más las mujeres que llegan a la menopausia a una edad mayor.

Pero hay muchas cosas que aún no se saben con claridad. Los bochornos podrían ser un indicador de problemas de salud subyacentes y no la causa de ellos, afirmó Thurston. Según ella, aún no se establece una relación causal directa entre los bochornos frecuentes e intensos que experimentan las mujeres negras y el riesgo de que tengan problemas de salud a largo plazo, así como tampoco la relación que hay entre los síntomas; además, casi no se han estudiado los resultados en materia de salud en otras razas.