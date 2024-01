Las mejores frases de Martin Luther King Jr. que te inspirarán

Frases célebres de Martin Luther King Jr.

- El final de nuestras vidas comienza el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan.

- Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto.

- Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy, todavía plantaría un árbol.

- Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, siempre sigue hacia adelante.

- No soy negro, soy hombre.

- La esperanza de un mundo seguro y habitable recae en disciplinados inconformistas que se dedican a la justicia, la paz y la fraternidad.

- Nunca, nunca tengas miedo de hacer lo correcto, especialmente si el bienestar de una persona o animal está en juego. Los castigos de la sociedad son pequeños en comparación con las heridas que infligimos a nuestra alma cuando miramos para otro lado.

- Da tu primer paso ahora. No importa que no veas el camino completo. Solo da tu primer paso y el resto del camino irá apareciendo a medida que avances.

- He decidido apostar por el amor. El odio es una carga demasiado pesada para soportar.

- Tengo un sueño, que mis cuatro hijos vivan un día en una nación en la que no sean juzgados por el color de su piel sino por la naturaleza de su carácter.

- Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos perder la esperanza infinita.

- La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad: solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio: solo el amor puede hacer eso.

- La verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión, es la presencia de justicia.

- La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes.

- No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena.

- Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas.

- Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos.

- Debemos llegar a ver que el fin que buscamos es una sociedad en paz consigo misma, una sociedad que pueda vivir con su conciencia.

- La fe es dar el primer paso incluso cuando no ves la escalera entera.

- La pregunta más persistente y urgente de la vida es: ¿Qué estás haciendo por los demás?