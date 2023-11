Tras 60 años del asesinato de Kennedy, quedan muchas incógnitas, contradicciones y teorías de la conspiración

En el nuevo documental de Paramount+, JFK: What the Doctors Saw, se nos presenta un reexamen de la discrepancia entre las conclusiones extraídas por los médicos que vieron por primera vez al presidente Kennedy en el Parkland Hospital (que creen que el agujero en el cuello de Kennedy era una herida de entrada) y la autopsia posterior (que afirmó que el agujero del cuello era una herida de salida), con acusaciones de que se ejerció una influencia indebida sobre este último equipo médico.

Teoría de la conspiración del asesinato de JFK n.° 1: la mafia lo hizo

La mafia , en particular el Equipo de Chicago, tiende a ser un factor en muchas teorías de conspiración en torno al asesinato de JFK, ya sea como el único culpable o como parte de una conspiración mayor. ¿Por qué la mafia habría querido atacar a John F. Kennedy? Tal vez estaban angustiados por el cierre de sus casinos en Cuba, o tal vez el padre de JFK, Joseph Kennedy , tenía conexiones con la mafia porque hizo fortuna como contrabandista. ( No lo hizo .)

El argumento más convincente de por qué la mafia podría querer matar a un Kennedy es que el entonces fiscal general (y hermano de John) Robert F. Kennedy había dado prioridad al desmantelamiento del crimen organizado, incluso desafiando públicamente al líder de los Teamsters, Jimmy Hoffa, por sus vínculos con múltiples figuras de la mafia. ya que el crimen organizado se había infiltrado con éxito en varios sindicatos en esta época. Los teóricos de la conspiración también enfatizan que Jack Ruby, el hombre que disparó contra Lee Harvey Oswald el 24 de noviembre de 1963 mientras Oswald estaba bajo custodia policial, tuvo algunas interacciones con figuras del crimen organizado.

Pero encontrar lógica en matar a JFK en lugar de Bobby (quien sería asesinado a tiros en 1968 por Sirhan Bishara Sirhan , en relación con los conflictos de Oriente Medio de la época) puede resultar un desafío para aquellos que no quieren simplemente que sea cierto. Y como señala Biography , el experto en mafia Ralph Salerno “... dijo que revisó ‘miles de páginas de vigilancias electrónicas de líderes del crimen organizado en todo Estados Unidos’ en el momento en que ocurrió el asesinato y no escuchó nada sospechoso”.

Teoría de la conspiración sobre el asesinato de JFK n.º 2: los soviéticos lo hicieron

Sí, Lee Harvey Oswald vivió un tiempo en la URSS. Pero la URSS no hizo matar a John F. Kennedy.

Esta línea particular de pensamiento ha disminuido considerablemente en las últimas décadas. Esto se debe en gran medida a que, a estas alturas, si hubiera alguna evidencia de la participación soviética en el asesinato de JFK, probablemente la habríamos encontrado. La Unión Soviética se disolvió en 1991 (el mismo año en que se estrenó JFK de Oliver Stone), y en medio de todo lo que aprendimos de los archivos de la KGB que surgieron más tarde, desde las instalaciones de armas biológicas de Khrushchev , Biopreparat, hasta la red subterránea secreta D-6 debajo de Moscú, allí No ha habido ni la más mínima evidencia que sugiera que la URSS estuvo detrás del asesinato de JFK.

De hecho, Kennedy estaba trabajando activamente para encontrar la paz y el entendimiento entre las dos superpotencias. Mantuvo correspondencia con el Primer Ministro Khrushchev (mucha de la cual puede leerse en el sitio web del Departamento de Estado ), e incluso estableció una línea telefónica directa con Moscú. Los dos líderes también parecían agradarse personalmente. Una vez, Krushchev incluso les regaló a los Kennedy un perro, que apropiadamente se llamó Pushinka.

Sin embargo, ahora sabemos que en realidad hubo un complot soviético relacionado con el asesinato de Kennedy. Y si alguna vez has compartido una teoría de conspiración para el asesinato de JFK, eres parte de ella.

En 1992, un archivero de la KGB llamado Vasili Mitrokhin desertó al Reino Unido, trayendo consigo un tesoro de documentos oficiales con los que se había fugado a lo largo de sus 30 años de carrera. Esos documentos revelaron que la KGB en realidad había trabajado para difundir información errónea de que la CIA estaba detrás del asesinato de JFK, llegando incluso a falsificar una carta de Lee Harvey Oswald al oficial de la CIA E. Howard Hunt (mejor conocido hoy por su participación en el caso Watergate). robo) para implicarlo a él y a la CIA en el asesinato.

Teoría de la conspiración sobre el asesinato de JFK n.º 3: los cubanos lo hicieron

A lo largo de los años, muchas personas han postulado que los cubanos estaban detrás del asesinato de JFK. El problema es que no parecen ponerse de acuerdo sobre quiénes son los cubanos. ¿Cubanos pro Castro? ¿Cubanos anticastristas?

En términos de motivo, ambos están ahí. Para los cubanos anticastristas, estaba la cuestión de la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos en 1961 , un intento de golpe de estado respaldado por la CIA que Kennedy había heredado en gran medida de la administración Eisenhower y en el que Estados Unidos incumplió su compromiso con los mismos insurgentes que había ayudado a entrenar después. sus actividades “encubiertas” se hicieron evidentes al mundo. Además, documentos recientemente descubiertos han demostrado que la mafia de Chicago estuvo involucrada en el entrenamiento de algunos de estos exiliados cubanos.

Del mismo modo, Fidel Castro seguramente habría tenido motivos para querer matar al jefe del gobierno estadounidense. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos, literalmente, no dejaría de intentar matarlo.

El Comité Church , creado en 1975 para investigar las actividades de la CIA, el FBI, la NSA y el IRS, “encontró pruebas concretas de al menos ocho complots que involucraban a la CIA para asesinar a Fidel Castro entre 1960 y 1965”. En 2006, el ex jefe de la inteligencia cubana, Fabián Escalante, afirmó que a lo largo de 40 años, Castro había esquivado 638 intentos de asesinato, 42 de los cuales ocurrieron durante la administración de JFK.

Y, por supuesto, Lee Harvey Oswald fundó una sección del Comité de Juego Limpio para Cuba en Nueva Orleans, lo que lo puso en el radar del FBI .

Pero más allá del motivo potencial, no tenemos evidencia que sugiera que nadie en ninguno de los lados del conflicto cubano (aparte de Oswald, obsesionado con Castro) haya jugado algún papel en el asesinato de JFK. Y, de hecho, hasta su muerte, JFK estuvo trabajando activamente para reconstruir la relación de Estados Unidos con Cuba que había sido “rota” por la administración anterior .

Teoría de la conspiración del asesinato de JFK n.° 4: una sociedad secreta lo hizo

¿Lee Harvey Oswald era parte de una sociedad secreta al estilo Illuminati que conspiró para matar al presidente? La teoría de la conspiración no es tan absurda como crees.

A finales de la década de 1950, dos hipsters de la contracultura llamados Kerry Thornley y Greg Hill decidieron crear una religión satírica llamada Discordianismo. Y como toda religión necesita su texto central, Thornley y Hill escribieron los Principia Discordia e imprimieron su primera edición en 1963 en la máquina fotocopiadora de Jim Garrison, fiscal de distrito de Orleans Parish, Luisiana.

En 1962, antes de escribir los Principia Discordia, Thornley completó el manuscrito de su novela The Idle Warriors , que era una narración cómica y ficticia de su época en la Infantería de Marina. Su personaje principal, Johnny Shellburn, se basó en un compañero de marina que juró ser comunista y luego desertó a la Unión Soviética: Lee Harvey Oswald.

Por lo general, escribir una novela divertida sobre una antigua conexión con la Marina comunista, además de un texto religioso falso para una secta satírica, no te meterá en problemas. Pero cuando ese marine comunista que una vez conociste mata al presidente de los Estados Unidos y tú fotocopias tu manifiesto de culto en la máquina que pertenece al fiscal de distrito de Nueva Orleans obsesionado con las conspiraciones y que está desesperado por implicar a personas en el complot de asesinato, esa es una historia diferente. . Como transmite Caught in the Crossfire de 2014 de Adam Gorightly , Thornley pasó tanto tiempo siendo acusado falsamente de ser parte de la conspiración para asesinar a JFK que comenzó a creer que en realidad era un peón involuntario en el juego de otra persona.

Teoría de la conspiración para el asesinato de JFK n.° 5: el gobierno de EE. UU. lo hizo

Durante los últimos 60 años, prácticamente todas las facetas del gobierno de Estados Unidos han sido implicadas en el asesinato de JFK mediante algún libro, blog o especial de televisión.

Se trata de una acusación particularmente espantosa. La sugerencia de que un gobierno federal, particularmente uno que con tanta frecuencia promociona la libertad como su ideal central, mataría a su propio líder habría sido considerada en gran medida fuera de lugar antes de la década de 1960. Y para ser claros, no hay, ni nunca ha habido, ninguna evidencia que vincule claramente a ninguna parte del gobierno de Estados Unidos con el acto específico del asesinato de JFK.

Creer que el gobierno estuvo detrás del asesinato de JFK es confiar tanto en la falta de transparencia total del gobierno durante la investigación como en las revelaciones de otras actividades ilegales y poco éticas que salieron a la luz a lo largo de la década de 1960. Estas teorías de conspiración específicas actúan menos como una solución a un asesinato y más como un retrato de la erosión de la confianza pública que puede ocurrir en ausencia de responsabilidad gubernamental.

Tomemos, por ejemplo, la sugerencia de que el FBI estuvo detrás del asesinato de Kennedy. Los defensores de esta teoría de la conspiración señalan conexiones tenues como que el FBI estaba al tanto de Oswald y posiblemente lo acosaba (según las propias acusaciones de Oswald ), así como un memorando de J. Edgar Hoover que expresa la necesidad de “convencer al público de que Oswald es el verdadero asesino.”

Revelaciones posteriores sobre la actividad documentada del FBI en este período, como el acoso selectivo de Martin Luther King Jr , las actividades encubiertas e ilegales de COINTELPRO, el suministro de información que condujo al asesinato de Fred Hampton y la participación personal de Hoover en la vigilancia interna de innumerables ciudadanos estadounidenses y la elaboración de narrativas póstumas inexactas en torno a figuras como Viola Liuzzo dañaron la reputación de la Oficina de una manera que tardó décadas en sacudirse.

Algunos teóricos de la conspiración han sugerido que el vicepresidente Lyndon B. Johnson estuvo detrás del asesinato de JFK. Esta teoría marginal tenía sus raíces en la idea de que Johnson temía que Kennedy lo sacara de la lista en 1964, y que Kennedy tenía la intención de reducir la escalada de una guerra en Vietnam (como evidencia el NSAM 263 emitido el 11 de octubre de 1963) de la cual Johnson estaba fuera . lucrarse personalmente. Semejante sugerencia mancilla la memoria y el legado de dos presidentes, Kennedy y Johnson; En una ocasión, History Channel incluso tuvo que disculparse públicamente por emitir un episodio de televisión que exponía esta teoría de conspiración en particular.

En un libro de 1968, la secretaria de Kennedy, Evelyn Lincoln, sugirió que el presidente le había revelado convenientemente en privado , sólo tres días antes de su muerte, que tenía la intención de dejar a Johnson como su compañero de fórmula en favor de Terry Sanford de Carolina del Norte. Pero no hay evidencia pública que lo respalde. De hecho, el 31 de octubre de 1963 , Kennedy disipó cualquier rumor de cambio de compañeros de fórmula. Y considerando que estuvo en Dallas el 22 de noviembre como parte de una gira más grande por Texas para conseguir apoyo en el estado de la Estrella Solitaria, que Kennedy ganó por estrecho margen en 1960 porque tenía un senador de Texas en su lista, reemplazarlo con un ciudadano de Carolina del Norte parece un cálculo extraño.

Luego están los Papeles del Pentágono. Los trabajos de los historiadores, favorables o no a Johnson, coinciden en gran medida en que Lyndon B. Johnson derramó su sangre, sudor y lágrimas para lograr no sólo alcanzar la posición más alta de poder en el país, sino impulsar políticas progresistas mientras estuvo allí, especialmente las Leyes de Derechos Civiles de 1964 y 1968. Sin embargo, leer las páginas que Daniel Ellsberg filtró al público estadounidense demostró cuánta sangre ajena Johnson estaba dispuesto a derramar.

Ahora sabemos, gracias a esos documentos filtrados , que Estados Unidos ocultó parte de la verdad sobre la guerra de Vietnam al público estadounidense. Sabemos que el gobierno de LBJ impulsó la Resolución del Golfo de Tonkin con falsos pretextos, “ autorizando al Presidente Johnson a tomar cualquier medida que creyera necesaria para tomar represalias y promover el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en el Sudeste Asiático” .

Sabemos que durante la administración Johnson, el Departamento de Defensa revisó su razonamiento para prolongar el combate en Vietnam al “70 por ciento para evitar una derrota humillante de Estados Unidos”. Y sabemos que frente a la sugerencia del Secretario de Defensa Robert McNamara en 1967 de que Estados Unidos comenzara a retirarse de Vietnam, Johnson “aprobó aumentar el compromiso de tropas estadounidenses a casi 550.000”.

Para quienes tenían mentalidad conspirativa, resultó fácil establecer paralelismos entre la controvertida aprobación de financiación de julio de 1937 , que el entonces recién electo congresista Lyndon B. Johnson impulsó en nombre de la firma Brown & Root, que había hecho grandes donaciones a la campaña de Johnson, y cómo en agosto de 1965 se formó el consorcio RMK-BRJ para construir instalaciones navales en el sudeste asiático, particularmente en Vietnam.

Antes de 1965, el consorcio era simplemente RMK (Raymond International, Inc. y Morrison-Knudsen International, Inc.). ¿El “BR” que se agregó bajo el presidente Johnson para convertirlo en RMK-BRJ? Marrón y raíz, Inc.

De manera similar a cómo los Papeles del Pentágono echaron leña al fuego de “LBJ lo hizo”, en los últimos años se ha visto un resurgimiento de la teoría marginal de “El Servicio Secreto disparó accidentalmente a Kennedy”, propuesta por primera vez por el experto en balística Howard Donahue en las páginas del Baltimore Sun en 1977, y tuvo una audiencia más amplia en Error mortal de Bonar Menninger de 1992: el disparo que mató a JFK .

Esta teoría propone que, si bien Lee Harvey Oswald disparó dos tiros desde el sexto piso del Texas Book Depository, el tercer tiro, el que mató al presidente, en realidad fue disparado por un agente del Servicio Secreto armado con un AR-15 en el automóvil. detrás de la limusina del presidente. Según la teoría, la interferencia del Servicio Secreto en las investigaciones fue diseñada para encubrir su propio error. Oportunamente, esta teoría marginal vuelve a circular cada vez que una mala conducta demostrable del Servicio Secreto aparece en las noticias, como el asunto de la VI Cumbre de las Américas en 2012 , o la revelación de textos eliminados en medio de las audiencias del 6 de enero de 2021.

Y finalmente, está la Agencia Central de Inteligencia. Los teóricos de la conspiración señalan el hecho de que el presidente Kennedy supuestamente dijo que quería “fragmentar la CIA en mil pedazos y dispersarla al viento” (aunque esa cita surgió por primera vez de una fuente anónima tres años después de su muerte ). Mencionan que la CIA sabía mucho más sobre Lee Harvey Oswald de lo que dejaron entrever inicialmente. Y nos recuerdan que Allen Dulles, director de la CIA hasta que el presidente Kennedy lo despidió tras la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos, fue más tarde uno de los siete hombres de la Comisión Warren creada para investigar el asesinato.

Pero la acusación más condenatoria contra la CIA en lo que respecta al asesinato de Kennedy no es lo que sabemos: es lo que nadie sabía. Nadie sabía qué estaba realmente haciendo la CIA a principios de los años sesenta. Y eso incluye a la Casa Blanca.

Según Un acto cruel e impactante de Philip Shenon de 2013: La historia secreta del asesinato de Kennedy, Bobby Kennedy preguntó directamente al entonces director de la CIA, John McCone, si la CIA tenía algo que ver con el asesinato de JFK. “Le pregunté de una manera que no podía mentirme”, recordó Bobby, “... y [dijo] que no lo habían hecho”.

La CIA que los Kennedy heredaron de la administración Eisenhower era una que el propio Eisenhower no podía (o no quería) controlar. Durante la presidencia de Eisenhower, la CIA ya había dado golpes de estado encubiertos para derrocar a los líderes democráticamente elegidos de Irán ( Operación Ajax ) y Guatemala ( Operación PBSuccess ), además de haber proporcionado el aliento, y a veces incluso las armas, que condujeron a la muerte del Primer Ministro. Patrice Lumumba de la República Democrática del Congo y el presidente Rafael Trujillo de la República Dominicana.

Bobby Kennedy sabía de primera mano de lo que era capaz la CIA, habiendo estado directamente involucrado en los complots de asesinato contra Fidel Castro. Cuando Bobby supuestamente preguntó a la CIA si habían matado a su hermano, la posibilidad de que la agencia lo hubiera hecho (ninguna evidencia sustancial sugiere que eso fuera cierto) no fue la parte aterradora. Más bien, el hecho de que la CIA se hubiera vuelto lo suficientemente difícil de manejar e irresponsable como para siquiera considerar la idea de que podría haberlo hecho era más alarmante.

Teoría de la conspiración del asesinato de JFK n.° 6: Oswald lo hizo, completamente solo

Por supuesto, la realidad probable es que Lee Harvey Oswald actuó solo al matar a JFK. Y Oswald no era un chivo expiatorio ni un agente secreto. Era simplemente un hombre que pensaba que estaba destinado a tener importancia y arremetía contra cualquiera que sentía que le impedía lograrlo. Se aferró al comunismo, a Cuba, a cualquier cosa que le hiciera sentir un propósito.

Y el día 22 de noviembre de 1963, Oswald decidió que su propósito era matar al presidente de los Estados Unidos. Así como el 10 de abril de 1963, Oswald decidió que su propósito era matar al político conservador general Edwin Walker, aunque la bala que Oswald disparó con el mismo rifle Carcano que usaría más tarde en el Depósito de Libros falló por poco en su objetivo. Y así como otro hombre que buscaba un sentido de propósito, Jack Ruby, le quitaría la vida a Oswald con solo apretar un gatillo el 24 de noviembre de 1963.

Las decisiones de dos hombres dieron lugar a 60 años de teorías de conspiración, a menudo planteadas por aquellos que están convencidos de que finalmente pueden resolver un misterio cuya solución real simplemente no puede ser aceptada.

Porque aceptar esa solución significaría aceptar que nadie, ni siquiera el Presidente de los Estados Unidos, está tan seguro como los sistemas de gobierno nos prometen que estamos. Significa aceptar que un símbolo de esperanza y una nueva frontera puede ser extinguido por un hombre con un rifle excedente del ejército que compró por 20 dólares. Y que sus acciones no estuvieron ligadas a ninguna conspiración compleja. Fue sólo un momento de caos, donde las coincidencias se alinearon para destrozar el país. Mucha gente preferiría creer en una teoría de la conspiración porque, de alguna manera, eso les hace sentir como si tuvieran el control. Que hay reglas para el juego, que existe un sistema y que todos podemos estar seguros si hacemos lo que nos dicen.

¿Por qué seguimos creyendo en las teorías de conspiración sobre el asesinato de JFK?

Los teóricos de la conspiración continúan aventurándose en la madriguera del asesinato de JFK con la esperanza de encontrar algo nuevo. Este misterio continúa atormentando a Estados Unidos 60 años después, y eso es algo que predijimos que sucedería hace 60 años. Así es como Harrison E. Salisbury, editor jefe adjunto de The New York Times, describió la situación en su introducción a la publicación de 1964 del Informe Warren:

“La leyenda de la muerte del presidente Kennedy comenzó con el disparo del rifle de francotirador que le quitó la vida. Nació alrededor de las 12:30 de la tarde del 22 de noviembre de 1963, cuando la bala letal chirrió hacia su cuerpo. Ha crecido constantemente desde entonces. momento.Como comentó un editor del New York Times cuando leyó el boletín que anunciaba la muerte del Presidente a las 13:35 de ese día: “En el año 2000 habrá hombres todavía discutiendo y escribiendo sobre la muerte del Presidente.Nada de lo ocurrido desde entonces parece invalidar esa evaluación. Ni siquiera se puede esperar que la Comisión Warren sofoque la leyenda de Kennedy.”Pero esta “leyenda” le da a Lee Harvey Oswald la última palabra. Y hay otras voces mucho más merecedoras que necesitan ser escuchadas.

Mientras que una gran cantidad de películas y podcasts buscan conmemorar el 60 aniversario del asesinato de JFK “resolviendo el misterio”, Down in Dallas Town: From JFK to K2 de este año opta por centrarse en las personas y el lugar que no fueron Simplemente transformado ese día, pero continúa transformándose después.

Los realizadores hablan con Mary Ann Moorman, en su primera entrevista en 50 años, sobre cómo tomar fotografías sin darse cuenta en el momento de la muerte de JFK la impactó profundamente. Y la película examina cómo la comunidad local que los teóricos de la conspiración han preservado en ámbar metálico desde el 22 de noviembre de 1963, ha desarrollado problemas reales y solucionables, como el abuso de drogas y la falta de vivienda.

Si alguien debería haber tenido la última palabra sobre la presidencia de Kennedy, fue el propio Presidente Kennedy. Pero JFK es el único presidente desde Franklin Delano Roosevelt que no escribió una memoria presidencial, y el primero desde McKinley cuyo legado no está definido por su propia pluma, sino por la bala de un asesino.

Para abordar la forma en que el asesinato ha llegado a definir, para muchos, la totalidad del legado de Kennedy, hablamos con el director del Museo y Biblioteca Presidencial JFK, Alan Price. ¿Le resulta frustrante que tanta gente se obsesione con el asesinato de JFK en lugar de con su vida?

“Quizás no sea sorprendente que un evento tan trágico, que derribó a un líder tan inspirador, esté en el primer plano de la curiosidad pública”, dice Price. “A la gente le resulta difícil, intelectual y emocionalmente, entenderlo”.