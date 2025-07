Da la ciencia un gran paso al descifrar el mapa proteico de la neurodegeneración

MÉXICO- De acuerdo a la revista científica Nature Medicine, actualmente mas 57 millones de personas en el mundo padecen enfermedades neurodegenerativas, y se vaticina que esta cifra que se duplique cada 20 años.

Sin embargo esta situación puede cambiar, gracias a que la ciencia consiguió dar hoy un gran paso para la detección temprana y el desarrollo de terapias a las que son consideradas como las principales enfermedades neurodegenerativas; el alzhéimer, el párkinson, la demencia frontotemporal y la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, dar a conocer una base de datos de biomarcadores proteicos de estos padecimientos.

TE PUEDE INTERESAR: BioEmu, un modelo de IA creado por Microsoft para predecir las formas que puede adoptar una proteína

Hasta ahora, precisa el artículo “The Global Neurodegeneration Proteomics Consortium: biomarker and drug target discovery for common neurodegenerative diseases and aging” publicado en Nature Medicine y en Nature Aging, no existen hay curas para estas enfermedades y opciones de tratamiento continúan siendo limitadas “debido a la heterogeneidad de la enfermedad, las prolongadas fases preclínicas y prodrómicas, la escasa comprensión de los mecanismos de la enfermedad y los desafíos diagnósticos”.

“Hasta hace un par de años no creíamos que la sangre fuera capaz de capturar lo que pasaba en el cerebro”, explica Carlos Cruchaga, quien es uno de los investigadores que lidera este descubrimiento, que está repartido en cinco artículos científicos, en una entrevista concedida a la Agencia de Noticias EFE.