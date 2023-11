Historias de derechos civiles y crímenes de odio

Este próximo lunes 27 de noviembre se cumplirán 45 años del asesinato de Harvey Milk, activista y primer político abiertamente homosexual en Estados Unidos en haber ocupado un cargo público en California.

Dicho crimen de odio, perpetrado nada menos que por un político conservador que también formaba parte del grupo de concejales en la alcaldía de la ciudad de San Francisco, sirvió como base para la biopic que bajo el título de “Milk: Un hombre, una revolución, una esperanza”, de Gus Van Sant (“Mi camino de sueños”; “Mente Indomable”) dio a ganar al actor Sean Penn el segundo Oscar de su filmografía y al guionista también abiertamente gay Dustin Lance Black su propia estatuilla dorada al Mejor Guión Original del 2008 por haberse sentido inspirado y elegido, según lo dijo en su discurso de aceptación, cuando siendo niño escuchó hablar a Milk alentando a un niño en San Antonio, Texas, como él lo era, para que no se sintiera mal en ser diferente porque tenía el derecho a ser feliz e igual a todos .

De entonces a la fecha, Lance Black no ha bajado la guardia desde su trinchera que es el cine para seguir contando historias basadas en personas reales relacionadas a la comunidad LGBT de los Estados Unidos como ha sucedido en la biopic “J Edgar” (Clint Eastwood, 2011), sobre el temido director casi vitalicio del FBI del siglo XX quien era en realidad un homosexual de closet, o el documental basado en su autobiografía “Mama´s Boy” (Laurent Bouzereau, 2022), y el más reciente guion de su autoría es nada menos que la historia de otro héroe prácticamente desconocido en la historia norteamericana también perteneciente a minorías étnicas y sexuales que el pasado fin de semana se estrenó en Netflix y ya está dando de qué hablar en relación a posibles nominaciones al premio Oscar del próximo año.

La biopic en cuestión llega el título de “Rustin” y está basada en la historia de Bayard Rustin (Colman Domingo, de “Euphoria” y “Fear the Walking Dead”) un activista afroamericano y abiertamente gay quien a pesar de todas las trabas que por su condición tuvo sobrepasó todas ellas para organizar en agosto de 1963 de la mano del legendario activista afroamericano Martin Luther King la determinante Marcha por los Derechos Civiles a la capital de los Estados Unidos que cambiaría el rumbo de la historia. Dirigida por George C Wolff (“La madre del blues”) y co-escrita junto a Lance Black por Julian Breece (“When They See Us”) la película vio la luz gracias también al apoyo de la productora de Barack Obama y Michelle Obama luego de que el mandatario dio la Medalla de Honor póstuma a Rustin en el año 2013.

Ya que hablamos de Netflix y guiones sobresalientes relacionados a la comunidad LGBT y los crímenes de odio, desde principios de mes, y luego de haber ganado el premio al Mejor Guión de Largometraje en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia, se puede encontrar también en el catálogo de esta plataforma de streaming “Temporada de huracanes”, la más reciente obra de la cineasta mexicana Elisa Miller, ganadora de la Palma de Oro al Mejor Cortometraje del Festival de Cine de Cannes en el año 2006 y la cual inicia precisamente con el hallazgo por parte de un grupo de adolescentes de un cadáver flotando en el canal de un poblado el cual revela un perverso crimen de odio en esta localidad.

Luego del asesinato del destacado magistrade de origen saltillense Ociel Baena en la ciudad de Aguascalientes a inicios de la semana pasada, y quien curiosamente como Harvey Milk ocupó escaños importantes en la política siendo atacado no solo por su identidad sexual sino además por formar parte del poder judicial nacional, son historias dignas de toda visibilidad.

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Threads: Alfredo Galindo; @AlfredoGalindo