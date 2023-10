Los niños influencers ganan mucho dinero; ¿quién se lo queda?

A estas alturas, la historia de la tutela de Britney Spears y su posterior desmantelamiento es bien conocida: durante años, Spears estuvo atrapada en una situación legal en la que la mayor parte del dinero que ganaba iba a parar a su padre , que controlaba no solo sus finanzas, sino también cosas como sus medicinas, su cronograma de actuaciones y mucho más.

“Están trabajando” , afirmó Karen North, profesora de redes sociales digitales en la Escuela Annenberg de Comunicación y Periodismo de la Universidad del Sur de California, refiriéndose a los niños influencers. “Se les dice cómo actuar, qué decir y qué hacer para que sus padres les paguen y obtengan beneficios, pero no hay restricciones como las que habría para una película o un programa de televisión”.

Algunos otros estados tienen sus propias versiones de la ley de California, pero, salvo una excepción, estas leyes no se extienden a los niños que se están haciendo famosos en Instagram, TikTok, YouTube o cualquiera de las otras principales plataformas de redes sociales.

Aunque los niños influencers producen sus propios contenidos y no están controlados por sus padres, corren el riesgo de ser explotados por los adultos de su entorno. En las redes sociales más populares, los menores de 13 años no pueden gestionar sus propias cuentas, sino que los padres deben abrirlas y gestionarlas. Y en la mayoría de los estados los niños no pueden abrir una cuenta bancaria de manera independiente hasta los 17 años.

Ahora, los políticos están empezando a ponerse al día, motivados en parte por adolescentes con conciencia cívica que han visto cómo populares blogueras familiares como Machelle Hobson y Ruby Franke han sido desenmascaradas por abusar y explotar a sus hijos, la mayor parte del tiempo entre bastidores, pero a veces delante de las cámaras.

En agosto, Illinois aprobó una ley, la primera de este tipo en Estados Unidos, que obliga a los adultos que utilizan “la imagen, el nombre o la fotografía” de un menor en contenidos pagados en internet a destinar parte de las ganancias a un fondo fiduciario. David Koehler, senador estatal que presentó el proyecto de ley, se inspiró tras recibir una carta de Shreya Nallamothu, una estudiante de secundaria local, en la que le instaba a considerar la posibilidad de establecer protecciones legales para los niños influencers.

La cantidad que los padres deben reservar depende de cuánto aparezca el niño en el contenido. Por ejemplo, si el niño aparece en el cien por ciento de los videos de un influencer, debe reservarse al menos la mitad de las ganancias. La ley, que entrará en vigor en julio, no obliga a los padres a informar al estado sobre las ganancias de sus hijos, pero da a los influencers infantiles el derecho a emprender acciones legales.

En el estado de Washington, Chris McCarty,

La versión actual del proyecto de ley, presentada en enero, exige que los padres reserven el 15 por ciento de sus ingresos; también incluye una disposición según la cual una plataforma de internet tendría que tomar “todas las medidas razonables” para eliminar un video a petición de una estrella infantil mayor de edad si la plataforma pagó a los padres por ese contenido.

Sarah Adams, bloguera que critica la explotación infantil en las redes sociales, dijo que los niños estaban siendo “consumidos como contenido públicamente, a veces a diario, a través de diversas plataformas”.

Ser influencer se ha convertido en una aspiración para muchos jóvenes. Un estudio realizado por Harris Poll, un grupo de análisis de mercado, y LEGO reveló que los niños de 8 a 12 años están tres veces más interesados en ser youtubers que en ser astronautas.

La cantidad de dinero que ganan los influentes varía mucho, pero los que tienen más éxito, como Anastasia Radzinskaya, la estrella de 9 años del canal de YouTube Like Nastya, pueden ganar millones de dólares. En videos compartidos con 108 millones de suscriptores, Anastasia pasa tiempo con sus padres y amigos y demuestra los riesgos de comer azúcar en exceso, así como los beneficios de lavarse las manos.