Mitos y verdades del aceite de oliva

El aceite de oliva extra virgen llegó a las cocinas estadounidenses alrededor de la década de 1980 y, con él, también llegaron un montón de mitos. No puedes usarlo para cocinar de manera cotidiana. No puedes usarlo para freír. Debes reunir tus mejores ingredientes y sacarlo solo para rociar tus platillos ocasionalmente.

“El aceite de oliva debe estar en la sección de frutas y verduras, no en los estantes” , comentó Nicholas Coleman, un catador de aceite de oliva y exespecialista en aceite de oliva para Eataly USA. “Es más parecido a un jugo fresco que a un aceite de cocina” , explica y sostiene que la mayoría de los aceites para cocinar (como el de canola o el de girasol) se obtienen al prensar semillas y nueces, no fruta.

El aceite de oliva es perecedero, sensible a la luz y al calor, y comienza a degradarse en cuanto lo expones al oxígeno , igual que una manzana comienza a presentar un color marrón en cuanto la cortas y comienza el proceso de descomposición. No sucede como con el vino que mejora con los años, o como el vinagre, que puede durar años sin un cambio sustancial en el sabor. Una vez abierta, la botella de aceite de oliva mantiene el punto máximo de su sabor durante tres o cuatro semanas.

Si asumimos que las aceitunas tienen salud y buena calidad, la rapidez con la que llegan del árbol a la botella y hasta tu alacena podría ser más importante para determinar el sabor del aceite que cualquier otro detalle en la etiqueta (aunque sigue siendo probable que el producto que lleva la etiqueta “extra virgen” sea mejor que el que no la tiene).

El etiquetado se ha convertido en un campo minado, a pesar de los esfuerzos de la Unión Europea , donde se produce la mayor parte del aceite del mundo, para hacer cumplir las leyes y hacer distinciones significativas entre los términos “Hecho en Italia”, “Importado de Italia” y “Empacado en Italia”. El sistema de certificación alimentaria de la Unión Europea (que en la etiqueta aparece como el sello D. O. P. o P. D. O.) es relativamente confiable ; sin embargo, los términos “extra virgen” (que significa que es producto del primer prensado), “primer prensado” y “prensa en frío” no son tan útiles como solían ser, pues muchos productores han cambiado las prensas por centrífugas modernas que producen aceites más puros y limpios.

“No lo ahorres” , dijo Coleman, quien vende aceite de oliva de alta calidad a restaurantes y a suscriptores trimestrales a través de su sitio en internet Grove and Vine.

Entender al aceite de oliva como un producto perecedero es un proceso que implica dos lecciones para los cocineros caseros . Una, debemos tratar de elegir el aceite de oliva según su frescura; se debe consumir dentro de los dos años subsecuentes a la fecha de envasado. Dos, debemos usarlo en grandes cantidades para que no se eche a perder dentro de nuestra alacena , así podremos consumirlo y remplazarlo mientras sigue estando fresco e intenso.

“Estoy muy feliz por haber encontrado algo que me apasiona y que no consiste solo en crear otra aplicación” , narró.

Hasta hace muy poco, al igual que muchos estadounidenses, Aishwarya Iyer no tenía idea de que el aceite de oliva era perecedero . Iyer, quien es una experta en tecnología financiera y comercialización de cosméticos, se mudó de Nueva York a Los Ángeles en 2016, buscando un estilo de vida más sano y una ruta empresarial más gratificante. En definitiva, no esperaba crear una marca de aceite de oliva, mucho menos lograr que la distribuyera el sitio Goop.com, donde dos botellas de Brightland de 375 mililitros se venden por 74 dólares.

En una llamada desde la costa del Adriático, afirmó que los mejores platillos veraniegos en Italia, platillos sencillos de mariscos bañados en jugo de limón y aceite de oliva únicamente , se sirven siempre al tiempo. “El aceite de oliva no debe meterse jamás al refrigerador”, dijo. “El sabor mengua”.

Contrario a la creencia de muchos cocineros estadounidenses, no se debe guardar el aceite bueno solo para salpicar un poco por aquí y por allá, sino que se debe usar en todo tipo de platillos cotidianos y también para freír. Tiene un punto de humeo de 204 grados Celsius, mucho mayor a los 176 o 190 grados de calor que se necesitan para freír.

Es difícil que un consumidor promedio pueda darse cuenta de que el aceite está rancio, el término científico para las grasas echadas a perder. El olor del aceite rancio puede parecer jabonoso, oler a pescado o amargo; los profesionales usan términos como húmedo, mohoso o vinoso para describir al aceite contaminado con moho y fermentación. Puede tener un sabor tánico, un sabor que muchos consumidores confunden con el toque a pimienta que se asocia con el aceite fresco.

Pero cualquiera puede identificar si el aceite de oliva está fresco. Caliéntalo en una sartén o viértelo en un tazón para sopa: al calentarlo, el aceite fresco huele a aceitunas. Podría tener notas de espárragos o alcachofa, más o menos ecos de césped recién cortado, pero debe predominar el aroma afrutado.

Iyer explicó que se involucró tanto con las diferencias entre el aceite de oliva fresco y el rancio, que estaba convencida de que a otros también les interesaría. Poco a poco, trabajando con agricultores californianos, eligió una variedad de oliva (Cortina), un empaque (vidrio grueso y cubierto de blanco) y una etiqueta (con el mes y el año de cosecha) que reflejaran sus prioridades.

La mayoría de los productores a gran escala aún no incluyen la fecha de cosecha en la etiqueta. Los productores pequeños, en especial los que dominan los precios más elevados, por lo general sí lo hacen. Los productores europeos deben proporcionar una fecha de “consumo preferente” en la etiqueta, que por lo general es de dos años a partir de la fecha de envasado, pero no se exige publicar cuánto tiempo tenía el aceite antes de ser envasado. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos no exige que las etiquetas de aceite de oliva indiquen ninguna fecha, ni siquiera de “consumir preferentemente antes de” o “fecha de caducidad”. La mejor manera de garantizar que estás comprando un aceite fresco es encontrar una marca de confianza que muestre la fecha en la etiqueta y comprarla habitualmente.