Una de las recomendaciones más populares para bajar de peso es tomar agua tibia con limón por las mañanas, de acuerdo con la creencia este remedio ayuda a las personas a quemar más rápido las calorías y la grasa corporal. Aquí te explicamos si esta simple bebida realmente funciona o solo se trata de un mito.

Cuando hablamos de remedios caseros para bajar de peso se nos puede venir a la mente una enorme lista de opciones, como tomar una cucharadita de aceite de oliva, el café con aceite de coco, tomar agua con vinagre de manzana, tomar té de jengibre, una infusión de jamaica sin azúcar, comer zanahoria antes de cada alimento y por supuesto el agua tibia con limón, solo por mencionar algunos, pero la verdadera pregunta es qué tanto funcionan.

TE PUEDE INTERESAR: Ten cuidado estas cinco rutinas nos provocan sobrepeso sin darnos cuenta

Existen diversos estudios en los que se habla y describen los beneficios de los limones para adelgazar y bajar de peso, el problema es que las investigaciones no tienen resultados concluyentes y muchos de esas pruebas se realizaron en animales no en personas, por lo que no se conoce con certeza cuáles son las reacciones en el cuerpo humano.

De acuerdo con Healthline, existe la creencia que la fibra soluble pectina que se encuentra en las cáscaras de los limones se expande en el estómago y genera la sensación de sentirse satisfecho; lo que genera confusión es que dicha fibra no se encuentra en el jugo del limón por lo que beber este producto no provoca dicho efecto.