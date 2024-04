Para algunos cristianos, un eclipse solar es una señal de la segunda venida de Cristo

Eric Vanden Eykel, profesor asociado de estudios religiosos en la universidad Ferrum College, en su artículo titulado “For some Christians, a solar eclipse signals the second coming of Christ“, publicado en The Conversarion se cuestiona ¿El próximo eclipse solar señala la segunda venida de Jesús?, pregunta a la que responde que “con toda probabilidad, no, pero eso no ha impedido que la gente especule que sí”.

En el Nuevo Testamento hay varias referencias en referencia a la “segunda venida” de Jesús, señala Eykel, que será el momento en que los cristianos establecen que Jesucristo retornará a la Tierra, y que “los malvados serán juzgados y los justos recompensados”.

En relación con este hecho, precisa el profesor de Ferrum College, el apóstol Pablo escribe sobre este regreso de Jesús en sus cartas y los Evangelios muestran a Cristo hablando sobre esta segunda venida.

Eykel, indica en su atículo que es un especialista en la “literatura cristiana primitiva” y cuya investigación se concentra en “cómo la gente lee, comprende y, a veces, malinterpreta los textos bíblicos”.

TEORÍAS RELIGIOSAS ENTORNO AL ECLIPSE SOLAR

En su artículo, el profesor asociado de estudios religiosos en la universidad Ferrum College, explica que las teorías religiosas entorno al próximo eclipse solar “son parte de un patrón más amplio de intentos de encontrar significado a eventos astronómicos que se remonta a miles de años atrás”.