Por qué el protector solar es el único producto antienvejecimiento que necesitas

Hay dos categorías de luz ultravioleta: A y B . Las longitudes de onda de los rayos UVB son más cortas y afectan principalmente a la capa superior de la piel. Los rayos UVA son más largos y pueden penetrar a mayor profundidad (también pueden atravesar el cristal, así que no des por sentado que una ventana te protege del daño solar).

El colágeno y la elastina, que mantienen la piel elástica y flexible, residen en la capa inmediatamente inferior. Los rayos UVA desencadenan la descomposición de esas proteínas, lo cual provoca la aparición de arrugas a medida que la piel pierde su elasticidad, así como el adelgazamiento de la piel, lo que hace más visibles los vasos sanguíneos.

No hay un modo real de aumentar el colágeno y la elastina de manera artificial (hay muy pocas pruebas del poder de los suplementos y las cremas), pero las células llamadas fibroblastos siguen produciendo las proteínas a medida que envejeces, aunque la producción se ralentiza. Por ello, algunos dermatólogos afirman que es posible revertir algunos signos del envejecimiento.

Según Henry Lim, dermatólogo de Henry Ford Health y expresidente de la Academia Estadounidense de Dermatología, si empiezas a usar protector solar a una edad temprana y con la constancia suficiente, “y el fibroblasto tiene la juventud y la salud necesarias para producir más colágeno”, el aspecto de las arrugas podría disminuir con el tiempo. La clave es asegurarse de que los niveles de colágeno no se reducen aún más por la exposición al sol mientras las células trabajan para reponer la proteína.

No obstante, Von Schuckmann afirma que aún no hay nada concluyente: “Tenemos estudios que demuestran que el uso diario de protector solar reduce el envejecimiento de la piel. Si revierte o no el envejecimiento de la piel, es un poco difícil de diferenciar”.

Cómo previene el protector solar los signos del envejecimiento

El protector solar detiene los daños al impedir que los rayos UV lleguen a la piel y penetren en ella. Hay dos tipos de ingredientes en los protectores solares: minerales y químicos.