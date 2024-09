¿Por qué la lengua de los gatos es áspera? La ciencia detrás de las papilas cónicas

¿Alguna vez te has preguntado por qué la lengua de los gatos se sienten ásperas? Esta singularidad anatómica de los felinos no es solo una peculiaridad, sino una adaptación evolutiva clave que les ha permitido prosperar en diferentes entornos. Desde el aseo personal hasta la caza, la lengua rugosa de los gatos cumple funciones vitales que contribuyen a su bienestar y supervivencia, según lo detallado por Experto Animal .

ESTUDIO CIENTÍFICO REVELA EL SECRETO DETRÁS DE LAS LENGUAS DE LOS GATOS Y EL FUNCIONAMIENTO DE SUS PAPILAS GUSTATIVAS

Un estudio reciente publicado en la Proceedings of the National Academy of Sciences y dirigido por los investigadores David Hu y Alexis Noel ha profundizado en el funcionamiento de la lengua de los gatos. Titulado “Cats Use Hollow Papillae to Wick Saliva Into Fur” (Los gatos usan papilas huecas para absorber saliva en su pelaje), este estudio descubrió que cada una de estas papilas contiene una pequeña cavidad en su punta, capaz de retener saliva. La cantidad de líquido que puede almacenar cada papila es mínima, aproximadamente una décima parte de una gota de colirio, pero es suficiente para distribuirla eficientemente sobre su pelaje durante el acicalamiento.

Esta distribución de saliva no solo limpia el pelaje, sino que ayuda a regular la temperatura corporal y protege la piel de los gatos, manteniéndola en óptimas condiciones. La cavidad en la punta de las papilas permite que los gatos absorban y liberen saliva de manera eficiente, lo que asegura una limpieza profunda y completa.

¿POR QUÉ TIENEN LA LENGUA ÁSPERA LOS GATOS?