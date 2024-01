‘¿Por qué son así conmigo?’: Revendedor de Roscas de Costco se hace viral por su reacción en TikTok

Esto orilló a realizar un nuevo video en donde expresa su sentir a los cometarios, ‘Me quedo pensando, por qué les duele tanto que uno revenda. Yo lo que hice fue que no gasté dinero en Navidad ni nada para poder juntar un poquito de dinero extra para comprar unas roscas y poder hacer poquito dinero’ expreso Jesús.

Aseguro ‘que mientras no robe todo es trabajo’, esta acción no calmo a las personas enfurecidas con él. Comentando que no se podría justificar de sus acciones, que no era justo elevar tanto los precios de las roscas.

‘El problema es que acaparan los productos’,’ Pero 900?’, ‘es como si alguien acapara todo el medicamento sin necesitarlo y alguien de tu familia lo ocupa’ fueron algunas de las respuestas de su video.

COSTO DE LA ROSCA

El precio de la rosca de reyes en esta tienda es de 469 pesos mexicanos, teniendo un peso de 2 kilos.

POLÉMICAS ANTERIORES EN COSTCO

Anteriormente, ya se han presentado situaciones semejantes, como una mujer que compró 50 pasteles con la intención de revenderlos para tener un dinero extra por motivos de las fechas navideñas.

Realizo una cola de espera aproximada de 5 horas para realizar su compra, pero no contaba con que no iba a poder venderlos todos, teniendo únicamente 10 ventas, sobrándole 40 pasteles después de su precio en ‘oferta’ siendo de 600 pesos cada uno.