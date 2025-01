Esto es lo que podría pasar con la economía de Estados Unidos al etiquetar de ‘terroristas’ a los cárteles

“ Los bancos pueden rechazar a los clientes, porque pueden pensar que no vale la pena correr el riesgo si tienen vínculos con México ”, dijo Eric Jacobstein, exfuncionario del Departamento de Estado en el gobierno Biden.

La etiqueta de terrorista también podría empujar grandes partes de la economía de México más hacia lo informal, donde se utiliza dinero en efectivo en lugar de transacciones electrónicamente rastreables, lo que hace más difícil para los investigadores examinar las estructuras financieras de los cárteles, dijo Teichmann.

“Si la gente no puede realizar operaciones bancarias legítimamente, recurre a los llamados sistemas bancarios clandestinos”, dijo Teichmann.

En 2024, la Cámara de Comercio de Estados Unidos encuestó a 218 empresas y descubrió que el 12% de los encuestados afirmaba que “el crimen organizado ha tomado el control parcial de las ventas, la distribución y/o la fijación de precios de sus productos”.

La multinacional bananera Chiquita Brands fue declarada responsable en 2024 de los asesinatos cometidos por un grupo paramilitar colombiano de derecha que fue designado como organización terrorista. Chiquita Brands afirmó que había sido extorsionada por el grupo paramilitar y obligada a realizar pagos para proteger a sus empleados colombianos. Los demandantes, sin embargo, argumentaron que la empresa había pagado al grupo paramilitar para echar a los residentes y comprar tierras a valores más bajos.

La designación terrorista también perjudicaría a las empresas estadounidenses que están firmemente asentadas al norte de la frontera pero dependen de la mano de obra mexicana. La designación es tan amplia y vaga que los ranchos de Texas o las granjas de California podrían verse afectados por las sanciones si sus empleados envían remesas a familiares en México implicados en el crimen organizado.

Si las empresas de transferencia de dinero, como Western Union, también detienen las transacciones a México por la preocupación de investigar adecuadamente a los clientes mexicanos, podría afectar a las remesas de las que depende el país. Eso sería devastador para la economía mexicana, que recibió 63,300 millones de dólares en remesas en 2023, casi el 5 por ciento del producto interior bruto del país.

La designación de terrorista extranjero también podría allanar el camino para que Estados Unidos despliegue fuerzas dentro de México contra organizaciones criminales sin el consentimiento del gobierno mexicano, como lo hizo en Afganistán y Siria.

Pero Afganistán estaba ocupado por Estados Unidos y el gobierno de Siria perdió el control sobre gran parte de su territorio en los últimos años. Eso dio a Washington cierta cobertura bajo el derecho internacional para que el ejército estadounidense desplegara tropas y lanzara operaciones de fuerzas especiales para matar o capturar a líderes terroristas en esos países.

México, sin embargo, lleva más de 30 años cooperando con Estados Unidos para hacer frente a los cárteles. México podría amenazar con poner fin a la cooperación si se considera que Estados Unidos está violando la soberanía de México. Cuando la fiscalía federal de Estados Unidos detuvo al ex secretario de Defensa de México durante la primera administración de Trump, el gobierno mexicano interrumpió toda cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.

“Una acción unilateral sería catastrófica”, dijo Craig Deare, ex agregado militar estadounidense en la embajada de Estados Unidos en México en la década de 1990.

“Desmantelaría cualquier colaboración y décadas de esfuerzos republicanos y demócratas para construir una relación de defensa con México”, dijo, y añadió: “Si no les gusta la cooperación ahora, esperen a que México corte todos los lazos”.

El martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó una severa advertencia a Trump durante su conferencia de prensa diaria. “Siempre vamos a defender nuestra soberanía”, dijo Sheinbaum. “Todos queremos combatir a los cárteles de la droga, eso es evidente. Entonces, ¿qué hay que hacer?, hay que coordinar esfuerzos, hay que colaborar”, dijo.

“Y que sepan que la presidenta de la República siempre va a defender a México por encima de todo”, agregó la mandataria mexicana.

Simon Romero es corresponsal del Times en México, Centroamérica y el Caribe. Reside en Ciudad de México.

Maria Abi-Habib es corresponsal de investigación con sede en Ciudad de México y cubre América Latina. c. 2025 The New York Times Company.

Por Maria Abi-Habib y Simon Romero, The New York Times.