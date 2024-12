Profeco alerta sobre riesgos en juguetes navideños: conoce las marcas y los problemas que presentan

MÉTODOS Y JUGUETES ANALIZADOS POR LA PROFECO

El estudio incluyó una amplia gama de juguetes, desde muñecas y vehículos hasta juegos de destreza y mesas de juego, abarcando diversas categorías de productos.

En total, se examinaron los siguientes tipos de juguetes: siete carros, cuatro muñecas, cinco muñecos, cuatro sets de juego, tres juegos de destreza, cuatro juegos de mesa, dos figuras de animales, dos pistas, dos juegos armables, tres juegos de manualidades, dos pistolas con dardos de espuma y dos juguetes varios

El Laboratorio de la Profeco realizó un total de 680 pruebas a estos productos, las cuales incluyeron evaluaciones sobre la información al consumidor, los acabados de los juguetes, la garantía, los instructivos y advertencias, el tamaño de las piezas, el funcionamiento de los productos, la adherencia de la pintura, la resistencia del pelo y la verificación del relleno de algunos juguetes.

MARCAS DE JUGUETES QUE PRESENTARON DESPRENDIMIENTO DE PINTURA

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio fue el desprendimiento de pintura en varios productos, lo cual podría representar un riesgo para la seguridad de los niños al ingerir piezas pintadas o al estar expuestos a sustancias potencialmente dañinas. Entre los productos en los que se detectó este problema se encuentran:

- Super Mario Movie Toad

- Spin Master Gabby’s Dollhouse

- Baby Alive Bebeé Dulce Bailarina

- Playmobil Cuidadora con Animales

Este tipo de fallas es especialmente preocupante para los padres, ya que puede afectar la durabilidad del juguete y aumentar el riesgo de ingestión de pintura o materiales tóxicos.

JUGUETES QUE PRESENTAN REBABAS EN SUS ACABADOS

Otro de los problemas detectados fueron las rebabas en los acabados de varios productos. Las rebabas, que son pequeñas piezas de material que sobresalen de los juguetes, pueden presentar un riesgo de corte o daño físico a los niños. Los juguetes con rebabas incluyen:

- Adventure Force Vehículo de Rescate

- Polly Pocket Limusina de Lujo

- Red Box Take Apart Racer with Power Drill

- Hasbro Gaming Monopoly

- Mi Alegría Fábrica de Pelotas

- Spin Master Kinetic Sand

- Prinsel Shopping Trolley

- Prinsel Sweet Unicornio Elite Carriolita

La presencia de estas imperfecciones en los acabados de los juguetes refleja una falta de control en la calidad de algunos productos, lo que puede resultar en una experiencia negativa para los consumidores y potenciales lesiones para los niños.

MUÑECAS QUE PRESENTARON PROBLEMAS Y DEFECTOS DE FÁBRICA

El análisis de las muñecas también reveló importantes defectos. De las cuatro muñecas evaluadas, tres presentaron problemas con el desprendimiento del pelo, lo cual puede afectar la integridad del juguete y su funcionalidad. Las muñecas con este problema fueron:

- Mattel Barbie Puppy Party GXV75

- Rainbow World Muñeca con Accesorios

- Spin Master Gabby’s Dollhouse

El desprendimiento de pelo no solo afecta la estética del juguete, sino que también puede generar piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia para los niños más pequeños.

PISTAS DE CARRERA CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE LOS ESTÁNDARES DE LA PROFECO

En contraste con los problemas mencionados, el estudio también mostró que todos los modelos de juguetes pertenecientes a la categoría “Pistas” cumplieron satisfactoriamente con los requisitos de calidad. Estos juguetes presentaron información completa para los consumidores, incluyendo instructivos detallados y advertencias de uso claras, lo que demuestra un nivel adecuado de atención a la seguridad y la funcionalidad en esta categoría.