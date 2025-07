‘No sabíamos si salir o quedarnos’: familia de Saltillo vive con miedo tras inundación y colapso

En menos de cinco minutos, el agua les llegó arriba de las rodillas. Era domingo por la tarde y no pensaron que fuera peligroso. “Empezó a llover y estábamos en la casa, mi esposo y yo. De repente empezó a subir el nivel del agua y dijimos: no, esto ya no es normal”, narró una vecina de la calle Rayón y Presidente Cárdenas, en Saltillo, donde las lluvias provocaron un socavón que sigue generando temor entre los habitantes.

Esa tarde, la lluvia fue tan intensa que colapsó el drenaje, se metió por la cocina, la sala, los cuartos. La corriente arrastraba basura, piedras y hasta animales muertos. “Fue muy rápido. No sabíamos si salir o quedarnos. Pero no podíamos hacer mucho, el agua ya estaba por todos lados”, recordó la mujer, quien prefirió permanecer en anonimato.

El agua no vino solo de arriba. “El arroyo que cruza por aquí se desbordó. No aguantó y se metió con todo”, contó la vecina. La corriente arrastró todo a su paso y el agua encontró salida por donde pudo. La calle quedó destruida: la carpeta asfáltica se levantó, la banqueta colapsó, y el paso vehicular ahora es imposible. “Parece que tembló, pero no fue un temblor, fue el agua”.