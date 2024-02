¿Puede el ejercicio ayudar a prevenir el cáncer de próstata?

La respuesta, como ocurre con cualquier pregunta relacionada con el cáncer, es complicada. Pero un estudio reciente publicado en The British Journal of Sports Medicine ofreció una idea de cómo la actividad física regular afecta el riesgo de cáncer de próstata , el segundo cáncer más común y mortal en los Estados Unidos para los hombres.

El hallazgo está en línea con gran parte de las últimas investigaciones sobre la relación entre el fitness y el diagnóstico de cáncer. Según un estudio de 2021, por ejemplo, si todos los adultos de Estados Unidos cumplieran las pautas de actividad física, los diagnósticos de cáncer podrían reducirse en un 3 por ciento, o 46.000 casos, cada año.

Pero si bien se han realizado extensas investigaciones sobre la relación entre el ejercicio y afecciones como el cáncer de mama, ha habido menos investigaciones específicamente sobre el cáncer de próstata. La probabilidad de padecer cáncer de próstata aumenta para todos los hombres después de los 50 años; El riesgo parece ser hereditario. Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, aproximadamente uno de cada ocho hombres será diagnosticado con cáncer de próstata durante su vida.

Algunos estudios previos que analizan la conexión entre la actividad física y el cáncer de próstata han sido contradictorios, según la Dra. Kate Bolam, coautora del estudio. Mientras que algunos mostraron un mayor riesgo de cáncer de próstata entre quienes eran físicamente activos, otros encontraron un riesgo menor.

Pero muchos de esos estudios tenían muestras pequeñas o estaban sesgados hacia personas más sanas, dijo el Dr. Bolam, investigador de la Escuela Sueca de Ciencias del Deporte y la Salud.

“Los hombres que generalmente son más conscientes de su salud”, dijo, “también son buenos para ir al médico cuando los llaman para sus pruebas de detección de cáncer de próstata”.

Más pruebas significan más diagnósticos, incluso en hombres cuyos cánceres nunca progresarán. A veces, las células cancerosas pueden existir en la próstata durante toda la vida y no ser peligrosas, por lo que muchos hombres que no se hacen pruebas y no experimentan síntomas tal vez nunca sepan que tienen cáncer de próstata.