¿Qué hace que canten las ballenas barbadas?, un equipo internacional de investigadores lo descubre

No obstante, prosigue Svennevig, desde que fueron descubiertos por primera vez los cantos de las ballenas hace más de 50 años, hasta este momento no se tenía conocimiento “ sobre cómo las ballenas barbadas producen sus complejas vocalizaciones ”.

Estos molelos, señala Svennevig en su artículo “Baleen whales evolved a unique larynx to communicate but cannot escape human noise”, consiguieron predicir de forma efectiva “las vocalizaciones naturales de las ballenas”.

LAS BALLENAS SUPERAN SIS LÍMITES FISIOLÓGICO

Si bien estas características anatómicas que fueron descubiertas recientemente, precisa Svennevig, posibilitaron a las ballenas lograr comunicarse con éxito en los inmensos océanos, por otra parte suponen “límites fisiológicos insuperables para muchas ballenas barbadas”.

A tra ves de un combinación de experimentos y modelos, prosigue Svennevig, los investigadores obtivieron “la primera evidencia de que las ballenas barbadas son fisiológicamente incapaces de escapar del ruido antropogénico”, debido a que disfraza sus voces por lo que su rango de comunicación es limitado.

”Lamentablemente, el rango de frecuencia y la profundidad máxima de comunicación de 100 metros que predecimos se superponen completamente con el rango de frecuencia dominante y la profundidad del ruido provocado por el hombre causado por el tráfico marítimo”, esplica Elemans.

Siendo así que Elemans asegura que se requieren “normas estrictas sobre el ruido en el mar” y añade, “las primeras grabaciones acústicas del canto de las ballenas jorobadas realizadas por Roger y Katy Payne en 1970 resonaron profundamente en la humanidad, iniciaron el floreciente campo de la bioacústica marina y despertaron el interés mundial en los esfuerzos de conservación marina” y concluye asegurando que “estas grabaciones eran tan importantes políticamente entonces que se encuentran a bordo de las misiones espaciales Voyager”.

LAS BALLENAS BARBADAS SE COMUNICAN CANTANDO

”A diferencia de las cuerdas vocales típicas de otros mamíferos, el pliegue en U de las ballenas está girado 90 grados en paralelo a la tráquea, y el espacio entre los brazos del pliegue en U desemboca en una especie de saco faríngeo”, afirma Elemans

En asó que el aire entra por las fosas nasales de las barbadas (espiráculos), llena sus vías respiratorias y a después va a la faringe para con lo que logra producir el sonido con la vibración que se origina en esos pliegues en forma de U.

Gracias a el saco faríngeo situado bajo esa U que captura el aire, para después reciclarlo y lo regresa asu pulmón para ser reutilizada, al mismo tiempo que evita la inhalación de agua, y es justamente este proceso el que posibilita el canto continuo en largos periodos de contención de la respiración.

”El canto es la única forma que poseen la barbadas para encontrarse y comunicarse”, resalta Elemans

COMO IMPACTA ESTA INVESTIGACIÖN EN LA CONSERVACIÖN DE ESTA ESPECIE

Esta investigación titulada “How whales sing without drowning, an anatomical mystery solved” sobre el análisis de las vocalizaciones de las ballenas barbadas demuestra un dato que es trscendental para su conservación: sus cantos se pueden escuchar a una profundidad máxima de 100 metros, así como en una frecuencia máxima de 300 hercios, y debido a su fisiología no les es posible hacerse escuchar más allá de esos límites.