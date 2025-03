¿Qué hay en tu bolsa de emergencia cuando viajas?

Por: Shannon Sims

Todo el mundo tiene esas cinco o seis cosas que pueden llevar unas vacaciones al éxito o al fracaso: artículos que se vuelven exactamente lo que estás buscando cuando necesitas una ayuda rápida para tu salud, tu higiene o simplemente tu comodidad. Llámalo reserva de emergencia para el viaje, botiquín de viaje o bolsa para salvar el día; sea cual sea el nombre, contiene artículos útiles que se guardan en una maleta con ruedas o en el equipaje documentado y garantizan que unas vacaciones puedan volver a su cauce.

Mientras que las necesidades vitales para el viaje, como los medicamentos recetados, van en mochilas, bolsos de mano u otros artículos personales, una bolsa para guardar cosas que sacan de apuros tiene los artículos que necesitas para viajes más largos, y que se quedan en tu habitación de hotel o alojamiento rentado: esos enseres domésticos en los que no pensarías dos veces a menos que no estés en casa, y no hay dónde hallarlos.

Jennifer Monna, exazafata y actual diplomática en Washington, dijo que siempre lleva bolsitas de una de sus bebidas favoritas.

“Llevo estos sobres de café descafeinado, ya que en otros países es difícil encontrar descafeinado, y no puedes esperar que tu anfitrión te proporcione descafeinado”, dijo. También recomienda llevar un adaptador de corriente para varios tipos de entrada que no ocupe mucho espacio.

¿Qué hay en tu bolsa de emergencia? A continuación se indican algunos de los artículos básicos que pueden hacer que tu próximo viaje sea mucho más cómodo.

Antifaz para los ojos y tapones para los oídos: Meterlos en tu bolsa de emergencia te da una segunda oportunidad para no olvidarlos... y dormir. Aunque no utilices antifaz ni tapones para los oídos en casa, es mejor no perder el sueño por una ventana sin cortinas o un bar ruidoso al lado.

Medicinas de emergencia: La historia de salud de cada persona es diferente, pero para la mayoría, algunos medicamentos resultan útiles en un apuro vacacional. Esto puede incluir medicamentos básicos como Tylenol, aspirina, melatonina o vitamina C. Un botiquín más individualizado puede incluir un termómetro, una prueba de COVID-19, comprimidos de rehidratación, Miralax (laxante suve), Gas-X (simeticona contra el alivio de gases e hinchazón), gotas para los oídos o los ojos, pastillas para la alergia, repelente de insectos, preservativos, anticonceptivos, productos menstruales, entre otros.

Algunas personas consideran la posibilidad de llevar antibióticos comunes, pero es posible que los médicos no quieran recetarte medicamentos antes de que enfermes. Lo fundamental es volver a revisar tus suministros médicos antes y después de cada viaje, y deshacerte de todo lo que esté caducado o degradado de algún modo (imagina que tu maleta estuvo sobre el asfalto caliente de la pista de aterrizaje).

Accesorios electrónicos: Considera un adaptador universal que funcione en todo el mundo, para que puedas cargar tu batería en China y secar tu cabello en Brasil. Un cable adicional para teléfonos móviles, dispositivos USB y computadoras portátiles también es una buena idea. (Pero recuerda que las baterías portátiles solo pueden ir en el equipaje de mano, según las normas de la Administración de Seguridad en el Transporte).

Seguridad personal: Podrías dormir mejor por la noche con una alarma de tope de puerta, una pequeña cuña que emite un sonido potente cuando alguien abre tu puerta. Del mismo modo, la alarma personal She’s Birdie puede engancharse a tu bolso o mochila y emite un fuerte pitido cuando tiras de ella: ideal para salir a correr por destinos desconocidos. Y aunque no puedes llevar aerosol de pimienta o gas lacrimógeno en el equipaje de mano, algunas compañías aéreas y destinos lo permiten en la maleta documentada; revisa las normas antes de empacar.

Báscula de equipaje: ¿Conseguiste un par de botellas de malbec en Argentina? ¿Compraste de más en la medina de Marrakech? No es raro que una maleta documentada pese más en el regreso de un viaje. Pero, dependiendo de la compañía aérea, el costo de una maleta con sobrepeso puede provocar una escena deprimente en el mostrador de documentación. Antes de dirigirte al aeropuerto, saca tu fiel báscula de equipaje, o considera la posibilidad de guardar una bolsa plegable que se desdoble para meter los extras que pudieses comprar durante el viaje.

Un juego extra de ropa interior: Nada que explicar acá.

Artículos de aseo que alivien tu cuerpo o tu mente: ¿Se te olvidó guardar en la maleta la pasta de dientes para un viaje de negocios, el bálsamo labial para unas vacaciones de esquí o tu querida crema facial para cualquier escapada? Haz tu vida viajera más fácil guardando una reserva de tus cosméticos favoritos más esenciales en tu bolsa de mano.

Tesoros sencillos: Una pinza para la ropa. Una liga para el cabello. Cerillos. Un bolígrafo. Hay algunos objetos domésticos comunes que pueden resolver un problema molesto cuando estás de viaje. Considera también: paquetes de detergente para ropa, un paraguas de bolsillo y un costurero.

“Siempre llevo conmigo detergente para ropa en hojas”, dijo Kate McCulley, creadora de contenido sobre viajes que radica en Praga. “Demasiadas veces he tenido que salir a comprarlo yo misma”.