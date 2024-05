¿Qué significa soñar que eres infiel a tu pareja?

Soñar con ser infiel a tu pareja puede generar sentimientos de culpa o desconcierto. Sin embargo, el neurocirujano Rahul Jandial asegura que estos sueños son más frecuentes de lo que se cree y no necesariamente deben ser motivo de preocupación.

En su libro titulado This Is Why You Dream, explica que tales sueños no simbolizan un deseo real de adulterio.

“Los sueños de infidelidad no suelen ser una señal de que queremos ser infieles”, explica Jandial en declaraciones recogidas por The New York Post.

Estos podrían ser simplemente una muestra de curiosidad y de una activación sexual normal, sin que representen un deseo de distanciarse de la relación actual.

La reacción ante estos sueños en la vida real es lo que realmente podría indicar la salud de nuestra relación.

En vínculos afectivos problemáticos, los sueños sobre infidelidades pueden propiciar una “disminución de los sentimientos de amor e intimidad en los días siguientes”.

Contrariamente, en relaciones sólidas, estos sueños “no tienen mucho efecto”.

“Puede que te sientas tentado a pensar que esto significa que anhelamos a un ex”, aclara el experto.

Pero la realidad es que, basándose en múltiples estudios, estos sueños suelen ayudar a superar a los antiguos compañeros sentimentales. Sirven para procesar las emociones ligadas a la ruptura.

Asimismo, Jandial comenta que en los sueños sexuales, “tenemos una inclinación mucho mayor hacia la bisexualidad y las interacciones sexuales novedosas”.

No obstante, soñar con un encuentro del mismo sexo no implica necesariamente algo sobre nuestra sexualidad en el día a día.

Finalmente, el neurocirujano subraya que los sueños eróticos “no están vinculados a cuánto sexo tenemos en nuestra vida despierta, ni siquiera a si nos masturbamos o consumimos pornografía”.

Lo que realmente importa no es el contenido erótico de nuestros sueños o el de nuestra pareja, sino cómo reaccionamos ante ellos en la realidad.

Si alguna vez te encuentras preocupado por haber soñado con ser infiel, recuerda que estos sueños son, en la mayoría de los casos, expresiones normales de la psique, que no reflejan necesariamente tu ética amorosa o tu moralidad.

Con información de medios