¿Qué son las beige flags? Te contamos de dos señales que pueden ser más dañinas que las red flags

Uno de los términos más escuchados en los últimos años son las red flags , con las cuales podemos identificar que una persona no es la mejor para entablar una relación, ya sea de pareja o amistad , pero ¿habías escuchado de las beige flags? Si no lo habías hecho, este nuevo concepto debería interesarte mucho.

¿Qué son las beige flags?

El término de beige flags se ha vuelto viral en redes sociales, aunque no es un término nuevo. Sirve como una advertencia previa a las red flags, ya que se refieren a las pequeñas cosas que no son buenas ni tan terribles, por ejemplo, una beige flag podría ser que una persona es sumamente desordenada y la otra no.

De acuerdo con Psychology Today, las beige flags son una especie de precuela para las banderas rojas, pero hay dos acciones que se consideran beige flags que podrían ser sumamente dañinas e incluso podrían convertirse rápidamente en focos rojos que debemos atender a la brevedad, estas son:

No cumplir las pequeñas promesas: Esta beige flag es más dañina de lo que parece, ya que una persona que no cumple pequeñas promesas puede carecer de compromiso, no tiene problema con romper todo tipo de compromisos y promesas, lo que podría generar dudas, desconfianza y llevar a la otra persona a vivir en una constante incertidumbre y duda.