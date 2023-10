Estas son las “green flags” que te dicen que estás en una relación sana y estable

¿Cuáles son las green flags y cómo identificarlas?

Las green flags son todas esas acciones que se ven, se sienten y sobre todo suman a la relación. Son actitudes positivas que refuerzan el compromiso y la confianza. Se consideran características fundamentales para que una relación sea sana, estable y funcional.

Estas son:

1. Te respeta: Si estás dentro de una relación debes identificar al primer segundo si tu pareja te respeta o no, no hay puntos medios aquí. Para saber si tu pareja te respeta, debes identificar si te acepta tal cual, no quiere cambiarte, no te compara con otras personas, pero sobre todo no ejerce ningún tipo de maltrato así ti. Ojo, si no sientes que te respeta, es mejor finalizar, sin respeto no puede existir ningún tipo de relación, ya sea sentimental o de cualquier otro tipo.

2. Aprecia tus diferencias: Solemos creer que una pareja ideal es aquella que se parece a ti, pero la realidad es aquella que aprecia tus gustos, intereses, valores y formas de pensar, aunque sean diferentes entre sí. Si en algún momento tu pareja busca cambiar algo de ti, te invalida por opinar diferente o no respeta tus gustos, debes saber que no te está respetando, por lo que en algún punto, por más que te esfuerces “no serás suficiente” para el otro, lo que te llevará a perder tu esencia. Tú eres tú y eso te hace valioso, si eres diferente a los demás sin dañar a terceros, no tienes por qué cambiar tu forma de ser.