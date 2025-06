¿Quieres conocer a tu futuro esposo? Pídeselo a San Antonio en tus sueños cada día 13

Antes de lanzarte al ritual, conviene conocer al personaje detrás del milagro. San Antonio de Padua fue un fraile franciscano portugués del siglo XIII , conocido por ser un gran predicador, sabio y, sobre todo, un santo milagroso. Aunque es famoso por ayudar a encontrar objetos perdidos (¡“San Antonio, San Antonio, que se me perdió el demonio del anillo!”), también se le ha ganado el corazón de muchas personas por su habilidad celestial para emparejar solteros .

TE PUEDE INTERESAR: ¿La vas a ver? Revelan Disney y Pixar a la villana de Toy Story 5

Sí, San Antonio es el patrono de los matrimonios. Se dice que, si se le pide con sinceridad y un poco de picardía, él se encarga de mover hilos invisibles para acercarte a ese alguien especial.

¿Por qué el martes 13?

Aunque para muchos el martes 13 es día de “ni te cases ni te embarques”, en el mundo de las creencias populares también es un día cargado de energía mística. Justamente por ser considerado “de mala suerte”, se piensa que los rituales de protección, amor o revelación tienen una potencia especial esa noche. Y si se trata de buscar señales sobre el futuro esposo... ¡nada como este día para poner a San Antonio a trabajar!

¿Cómo se hace la famosa oración?

Aquí va el ritual completo, paso a paso, para hacer la oración a San Antonio la noche del martes 13 y soñar con tu futuro marido:

RITUAL PARA VER AL FUTURO ESPOSO

Vas a necesitar:

1 vela blanca

1 vaso de agua

Una imagen o estampa de San Antonio (puede ser impresa)

Una hoja blanca y pluma

Mucha fe y cero distracciones

Paso a paso:

Antes de dormir, coloca la imagen de San Antonio junto a tu cama, con la vela blanca encendida y el vaso de agua al lado.

Escribe en la hoja: “San Antonio bendito, tú que unes corazones, muéstrame esta noche en sueños el rostro de quien será mi esposo”.

Dobla la hoja, colócala debajo de tu almohada y reza esta oración con calma:

ORACIÓN A SAN ANTONIO PARA VER AL FUTURO MARIDO

“San Antonio milagroso, tú que conoces el destino y los anhelos del corazón, esta noche te pido con humildad y confianza que me muestres en sueños al hombre que será mi compañero de vida. Guíame en el amor, abre mi camino y protégeme de la soledad. Que el verdadero llegue, y que yo lo pueda reconocer. Amén.”

Apaga la vela con cuidado y acuéstate pensando en tu deseo. Según la tradición, soñarás con el rostro de tu futuro marido, o al menos con una señal importante.

¿Y si no sueñas nada?

Tranquila, no todos los mensajes llegan igual. Puede que lo sueñes otro día, o que veas una señal en los días siguientes. Lo importante es mantener la fe y la buena vibra.

Y si San Antonio no responde de inmediato, recuerda lo que dice el refrán: “San Antonio bendito, hazme el milagrito... pero no te tardes tanto, que se me enfría el cafecito”.

Algunos tips extra:

No compartas tu deseo con nadie esa noche, guárdalo en silencio.

Puedes repetir el ritual los martes 13 o en la víspera del 13 de junio, día de San Antonio.

Si quieres añadir un toque extra: duerme con una ramita de ruda o lavanda bajo la almohada, para invocar protección y sueños claros.

El amor no siempre se trata de aplicaciones, coincidencias o algoritmos: a veces, la fe, la tradición y un poquito de magia también abren caminos. En la noche del martes 13, prende tu vela, habla con San Antonio, y prepárate para que el universo (y quizá tu subconsciente) te dé una pista. Y si no es el amor de tu vida lo que aparece en sueños... al menos tendrás una anécdota divertida para contar.

¿Te animas a intentarlo esta noche?