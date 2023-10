¿Sabías que el comportamiento homosexual evolucionó en muchos mamíferos para reducir los conflictos?

Pero Dieter Lukas, biólogo evolutivo del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, Alemania, y quien no participó en el nuevo estudio, se mostró escéptico ante esta conclusión. “ En conjunto, los resultados de este estudio no me convencen de que exista una única explicación para el comportamiento homosexual ”, dijo.

Zuk comparó la estrategia con un detector de humo. “Uno quiere un detector de humo que sea lo bastante sensible como para detectar todos los incendios”, dijo. “Y, si hace eso, de vez en cuando se va a activar cuando se te queme algún alimento”.

Carl Zimmer escribe la columna Orígenes. Es autor de 14 libros, entre ellos Life’s Edge: The Search For What It Means To Be Alive. c. 2023 The New York Times Company.

Por Carl Zimmer, The New York Times.