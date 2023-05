El lobo, un mito para la humanidad y garante de los ecosistemas

Para De Camps, “ el aullido del lobo es una de las composiciones musicales más hermosas de un animal, son sonidos que les salen de dentro y su percepción ha cambiado mucho con el tiempo, ahora está considerado casi como un canto celestial. Cuando los oyes, piensas que no estás solo, estás protegido y no te ven a atacar. La consideración hacia el lobo ha tenido un cambio radical y se han convertido en la máxima expresión de la conservación de las especies, de los ecosistemas y en un símbolo de libertad ”.

No hace tanto tiempo, hasta los años 70 del pasado siglo, en muchos pueblos de España era muy común cuando se oía el aullido de un lobo que la gente se santiguara, sin embargo, “ en la actualidad, provoca una reacción totalmente contraria y si se escucha el aullido de un lobo lo primero que te trasmite es que estás en una zona virgen, ecológicamente pura y sostenible, donde los propios científicos utilizan sus aullidos para detectar sus manadas ”, sostiene el naturalista.

“ El conflicto del lobo con el hombre ha perdurado durante mucho tiempo, ha sido odiado y repudiado, no solamente porque atacaba sus rebaños sino también por ser un animal carroñero, ya que, en las guerras sucedidas en Europa, los lobos acudían a comer los restos de los soldados muertos, por lo que la propia Iglesia empezó a ensalzar este mito del lobo como animal diabólico ”, señala De Camps.

En cuanto a la diferencia entre un perro domesticado y un lobo, De Camps señala que “ al igual que si te quieres acercar a una paloma en el campo ésta sale volando y si te las encuentras en la plaza de una ciudad se acerca a ti para que las desde comer, está demostrado por la historia, aunque no probado científicamente, que ya en el Neolítico, mientras unos lobos permanecieron siempre salvajes otros se acercaron a los pueblos para comer en sus basuras ” y, así, paulatinamente se relacionaron con las personas.

Tras las teorías precursoras de Mech, se ha comprobado que el lobo es un animal que “adora a su familia, protege a los miembros de su manada, forman a sus cachorros en el arte de la subsistencia, enseñándoles a cazar; entre las hembras que no son sus madres, las hay que cumplen el papel de enfermeras cuando la madre se va a cazar y los cuida” , enfatiza el escritor.

Fue el biólogo estadounidense David Mech (1937) quien, en los años 70, desmontó la teoría por la que siempre se pensaba que el macho alfa, el líder, tenía a toda la manada firme, que era un animal muy arisco, el que primero comía y no dejaba a los demás acercarse a su hembra , etc. Según el naturalista, “ Mech descubrió que todas esas ideas se habían elaborado con los lobos en cautividad, donde su carácter se vuelve arisco y demostró que, al contrario, un lobo líder en libertad es un animal que protege a su grupo y es querido por los demás ”.

Desde el inicio de los tiempos, antes de que el ser humano fuera sedentario, “el hombre respetaba muchísimo al lobo. Aprendió a cazar observando cómo ellos lo hacían en manada: mientras algunos ahuyentaban a la pieza, otros se mantenían al otro lado para atraparla. El respeto que les merecía el lobo a los hombres primitivos está reflejado por las pieles y cráneos encontrados en sus cuevas, además de los dibujos en los que se representaban estas escenas de caza”, subraya De Camps.

Pero el lobo se ha hecho más sedentario con la proliferación de los pueblos, con el ganado doméstico al que empezó a atacar, “porque – dice el especialista- cuando un lobo tiene que pelearse con un animal herbívoro salvaje o con un jabalí, por ejemplo, puede romperse una pierna y no va a poder cazar más, pero si lo hace con ovejas o cabras no va a tener ningún problema, porque ellas no se van a oponer”.