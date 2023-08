¿Se puede viajar con perros de apoyo emocional? Mujer es obligada a bajar de avión por esta razón

Sin embargo, ente lágrimas, la afectada toma a su mascota de servicio y camina por el pasillo para salir de la aeronave, no sin antes ser detenida por los pasajeros, quienes demuestran que el “ lomito ” es inofensivo y solo está trabajando para la mujer.

Ante la injusticia, pasajeros que atestiguaron el hecho, grabaron los momentos en que la tripulación levantó a la mujer de su asiento y le pidieron que bajara del vuelo, ya que el perro de la raza Schnauzer no traía protección en el hocico.

La aerolínea de bajo costo VivaAerobus se vio envuelta en polémica al obligar a una mujer, quien aparente atravesaba por una crisis provocada por la situación, a bajar del avión -el cual ya había abordado desde minutos anteriores-, debido a que su perro de apoyo emocional no portaba un bozal.

Desafortunadamente, para el caso en cuestión, el perrito no contaba con esta documentación y bozal que portaba no le ajustaba correctamente” , explica el comunicado de VivaAerobús .

Concluyó con un llamado a los usuarios para que revisen los lineamientos antes de viajar con el fin de evitar incidentes.

¿LOS PERROS DE SERVICIO PUEDEN VIAJAR EN EL AVIÓN?

De acuerdo con el sitio web de la aerolínea VivaAerobús, cualquier perro o gato que brinde apoyo emocional o trabaje como mascota de servicio, viajan gratis.

Pero entre los requisitos, señalan que se debe portar una receta médica en una hoja membretada, emitida por una institución o médico especializado en salud mental, ya sea expedida por un psicólogo y/o psiquiatra, donde se acredite que el pasajero debe viajar con un animal de apoyo emocional.

En este se debe informar: el nombre completo del pasajero; nombre, cédula profesional y firma de quien emite el documento; así como la fecha de emisión, de un máximo de un año antes de la fecha del vuelo.

Dentro del avión, el “lomito” o “michi” debe portar correa, arnés y placa de identificación.

“Si no cuentan con un adiestramiento especial, o carta de buen ciudadano, deberán viajar en una transportadora que quepa debajo del asiento. En caso de que no quepa en una transportadora, deberá portar bozal (no aplica el de tipo arnés) durante todo el vuelo”, dice VivaAerobús en su sitio web

Para que la mascota no porte el bozal, se deberá presentar una carta de buen ciudadano o certificado de adiestramiento avanzado, el cual será emitido por una entidad legalmente constituida y reconocida.