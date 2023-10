¿Será hora de volver a usar cubrebocas?

¿Cuándo debes usar cubrebocas al aire libre?

En general, la transmisión al aire libre es poco frecuente, pero, si te encuentras en un escenario en el que la gente está “apretujada y gritando”, explicó Schaffner, como en un evento deportivo o un concierto, tal vez te convenga usar cubrebocas.

Linsey Marr, experta en transmisión aérea de los virus de Virginia Tech, señaló que una buena regla general para evitar contagiarte de COVID-19 es optar por el cubrebocas si estás codo a codo con otras personas: “Cuando estés en entornos en los que puedas extender la mano y tocar a alguien”.

¿Qué tipo de cubrebocas debes usar?

Marr recomienda las cubrebocas N95, KN95 o KF94, los cuales filtran más del 90 por ciento de las partículas de virus, afirmó, lo que los hace mucho más eficaces que los cubrebocas quirúrgicos o de tela a la hora de reducir las probabilidades de infectarse. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés) tienen una lista de recursos donde puedes encontrar cubrebocas N95 gratuitos.

Los expertos aseguran que un cubrebocas debe ajustarse perfectamente a la cara y cubrir tanto la nariz como la boca; usarlo por debajo de la nariz te va a proteger muy poco del virus.

Un cubrebocas de alta calidad “hace maravillas a la hora de protegerte del contagio, pero tienes que ponértelo de la manera correcta”, dijo Pekosz. “Si no te ajustas la pieza metálica alrededor de la nariz y te queda floja, quizá estés respirando alrededor del cubrebocas, no a través de este y eso no te va a proteger”.